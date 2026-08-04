Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades colombianas anunciaron un importante avance en una investigación que involucra el presunto direccionamiento de contratos públicos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por montos que superarían los 3 billones de pesos. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, trece personas fueron capturadas durante operativos simultáneos llevados a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en ciudades como Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio.

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La Fiscalía sostiene que las personas detenidas, entre las cuales figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y diferentes miembros del personal administrativo, financiero y directivo del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’, hacían parte de una organización dedicada a direccionar la adjudicación de contratos millonarios. Entre los capturados también se cuentan representantes legales anteriores, el revisor fiscal y algunos supervisores de la entidad.

El ente investigador detalló que la operación irregular abarcó la ejecución de cerca de 480 contratos suscritos en 19 departamentos, afectando sectores clave como infraestructura, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, deporte, medioambiente, gestión del riesgo y vivienda rural, entre otros. Los investigadores sostienen que la concentración de los contratos en el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ se sostuvo gracias a la implementación de un manual de contratación propio, diseñado presuntamente para facilitar la selección de ciertas empresas o personas vinculadas con la misma organización.

Según la Fiscalía, el presunto esquema criminal no solo implicó la manipulación de los procesos de adjudicación, sino que además se habrían utilizado documentos, actas y registros falsos para evadir los controles establecidos en materia de contratación pública. Esto habría inducido en error a autoridades competentes y favorecido la continuidad del presunto desfalco.

Durante el operativo de captura, las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro, incautando equipos electrónicos y documentos que serán analizados en detalle. El proceso contó con la participación de 105 funcionarios de policía judicial y se inscribe dentro de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales contra la corrupción que compromete las regalías.

Finalmente, la Fiscalía anunció que los capturados serán presentados ante un juez para las audiencias respectivas y enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, entre otros. Hasta que el proceso judicial avance, las personas detenidas mantienen su presunción de inocencia y será la justicia la que determine el alcance de su responsabilidad y si hubo un detrimento de los recursos públicos.

¿Cuáles son los delitos que podrían enfrentar los capturados por el caso de contratos de regalías?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los 13 detenidos en esta investigación podrían ser imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. La formulación de cargos dependerá de la presunta participación de cada persona en los hechos.

¿Cómo operaba el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ en la adjudicación de los contratos investigados?

Según la investigación citada por la Fiscalía, el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ adoptó un manual de contratación propio que habría sido utilizado para direccionar la adjudicación de contratos y subcontratos hacia terceros o personas vinculadas a la estructura. Esto habría permitido mantener el control sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías y evadir los controles formales mediante la utilización de documentos presuntamente falsos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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