El presidente electo Abelardo de la Espriella ya comenzó a mover sus fichas para la seguridad del país y anunció quiénes estarán al frente de la Policía Nacional durante su gobierno. De acuerdo con Cambio, el mandatario electo confirmó que el mayor general (r) Alejandro Barrera será el nuevo director de la institución y que el mayor general (r) Norberto Mojica asumirá como subdirector general.

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Ambos oficiales tendrán que ser reintegrados al servicio activo para asumir sus nuevos cargos. La decisión hace parte de la estrategia de seguridad del próximo Gobierno, que además contempla una modificación importante en la estructura territorial de la institución: la Subdirección General de la Policía tendrá su sede permanente en Barranquilla.

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También será reintegrado el mayor general (r) Ricardo Augusto Alarcón Campos, quein tendrá una responsabilidad clave en el nuevo Gobierno. El oficial estará encargado de liderar la política de seguridad ciudadana, una de las principales apuestas de De la Espriella en materia de orden público.

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¿Quién es Alejandro Barrera, nuevo director de la Policía?

Buena parte de su carrera estuvo vinculada al servicio territorial y operacional de la Policía. Durante más de tres décadas ocupó diferentes cargos de comando en unidades del país y estuvo al frente de estrategias relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana. Su llegada a la Dirección General apuntaría a reforzar el componente operativo y la lucha contra las principales estructuras criminales.

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En el caso de Norberto Mojica, su experiencia es la inteligencia policial. Durante el Gobierno de Iván Duque estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia y participó en operaciones contra estructuras del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones dedicadas al crimen organizado.

El tercer nombre es Ricardo Augusto Alarcón Campos, quien tiene experiencia en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Durante su trayectoria ocupó la Dirección de Antinarcóticos, comandó la Policía Metropolitana de Barranquilla y estuvo al frente de la Región de Policía No. 8, con jurisdicción sobre varios departamentos del Caribe.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.