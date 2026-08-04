La senadora María Fernanda Cabal confirmó que no hará parte del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella y explicó que la decisión obedeció a que el mandatario busca que sus ministros no desarrollen actividad política mientras ejerzan sus cargos.

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Cabal aseguró que comprendió ese mensaje y prefirió mantenerse por fuera del Ejecutivo para continuar fortaleciendo su proyecto político.

Durante una entrevista, la congresista reiteró que su principal objetivo es aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2030.

Recordó que no pudo competir en los procesos presidenciales anteriores y afirmó que seguirá trabajando para consolidar un liderazgo dentro de los sectores de derecha.

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Aunque permanecerá en la oposición al margen del Gobierno, expresó su deseo de que la administración de De la Espriella tenga éxito.

Además, calificó como positivo el gabinete anunciado hasta ahora, aunque advirtió que uno de los mayores desafíos del nuevo presidente será lograr acuerdos y gobernabilidad en el Congreso.

Cabal también se refirió a la situación del Centro Democrático y cuestionó las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre la identidad ideológica del partido.

Insistió en que negar que la colectividad pertenece a la derecha política puede alejar a parte de su electorado y aseguró que seguirá recorriendo el país para fortalecer su movimiento con miras a las elecciones presidenciales de 2030.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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