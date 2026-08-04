Las declaraciones de la exsenadora María Fernanda Cabal volvieron a poner sobre la mesa una de las controversias que más acompañó al gobierno de Gustavo Petro: los rumores sobre un supuesto consumo de alcohol y drogas por parte del mandatario. En una entrevista concedida al programa radial La Hora de la Verdad, la congresista aseguró que recibió testimonios de personas que, según ella, habrían participado en reuniones privadas del presidente.

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Durante la conversación, Cabal afirmó que esas versiones apuntan a que Petro consumía tusi, también conocido como “coca rosada”, y describió supuestas fiestas que, según dijo, se extendían durante varios días. Sin embargo, la exsenadora —que está en el proceso de crear su propio partido— dejó claro que sus afirmaciones no provienen de hechos presenciados directamente por ella, sino de relatos de terceros que aseguran haber estado presentes.

“Lo que me consta es testimonios de personas que han participado en sus fiestas, que dicen que sí es un consumidor, pero de la coca rosada, lo que se llama tusi”, afirmó.

La congresista sostuvo que esas reuniones eran “prácticamente unas orgías muy desorganizadas” en las que, según esos testimonios, “él no duerme durante tres días, consume” y lo acompañan “mujeres muy jóvenes. Al tercer día, sin consumir alimentos sino licor y droga, termina pidiendo que le den algo de comer”, aseguró Cabal.

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La exsenadora agregó que, según quienes le habrían contado esos episodios, el consumo deterioraba el estado mental del mandatario y provocaba alucinaciones. También mencionó que esas historias “no son un chisme”, sino que corresponderían a relatos repetidos por distintas personas.

Entre los ejemplos que citó estuvo un supuesto episodio ocurrido en la Gobernación de La Guajira, donde, según dijo, una administradora le habría relatado que nunca había visto “nada más degenerado” que lo que encontró tras una de esas reuniones. Igualmente afirmó haber escuchado versiones similares de algunos escoltas, aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.

Posteriormente, Cabal reforzó sus señalamientos a través de su cuenta de X.

Lo que conozco, por testimonios de personas que aseguran haber estado en esas fiestas, es que Petro consumía tusi y podía pasar varios días entre licor, drogas y mujeres jóvenes. Según quienes lo vieron de cerca, esos excesos deterioraban su estado mental. Y esa conducta, que no… pic.twitter.com/JfNkbycR5E — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2026

Las declaraciones se suman a otras afirmaciones hechas en meses anteriores por el excanciller Álvaro Leyva, quien también habló públicamente sobre presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias por parte del presidente. Petro ha rechazado en distintas oportunidades ese tipo de señalamientos y ha calificado varias de esas acusaciones como ataques políticos.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas que respalden las afirmaciones realizadas por María Fernanda Cabal sobre las supuestas fiestas, el consumo de tusi o los episodios descritos durante la entrevista y en su publicación en redes sociales. Tampoco el expresidente Gustavo Petro se ha pronunciado específicamente sobre estas nuevas declaraciones de la senadora.

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