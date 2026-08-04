Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a generar controversia tras hacer fuertes declaraciones sobre la relación que habrían tenido el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, durante el Gobierno.

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En una entrevista con la periodista Eva Rey para el formato Me vale, la exembajadora aseguró que Alcocer ejercía una gran influencia sobre el mandatario y lanzó una afirmación que rápidamente desató reacciones. “Verónica se impone, ella sabe muy bien cómo salirse con la suya”, afirmó Benedetti.

La exfuncionaria fue más allá y habló de versiones que, según dijo, circulaban sobre la relación entre ambos. Aunque aclaró que no tiene pruebas directas, sostuvo que sí cree que la entonces primera dama utilizó al mandatario para conseguir sus objetivos.

“Dicen, no me consta, que Verónica chantajeaba a Petro. Estoy segura de que lo utilizó para conseguir lo que quería. Es la única manera de entender el exceso de poder que tenía Verónica”, manifestó.

Las declaraciones surgieron mientras hablaban sobre la influencia que, según Benedetti, Alcocer ejercía dentro de la Casa de Nariño. Incluso señaló que la primera dama procuraba mantener alejadas a otras mujeres del entorno del presidente.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni Verónica Alcocer se han pronunciado sobre las declaraciones de Ángela Benedetti, que vuelven a poner el foco sobre aspectos personales del entorno presidencial y la relación que ambos mantuvieron durante los cuatro años de Gobierno.

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Durante la conversación también se abordaron las versiones que han circulado en los últimos meses sobre la vida privada de Gustavo Petro. Benedetti recordó que figuras como el excanciller Álvaro Leyva y Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, han hecho comentarios públicos sobre el consumo de alcohol del jefe de Estado.

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