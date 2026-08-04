La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, en un proceso relacionado con hechos que, según el ente acusador, habrían afectado a cuatro presuntas víctimas dentro de un entorno laboral.

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Durante la audiencia de imputación, el comunicador decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.

La diligencia judicial comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongó durante varias horas antes de ser suspendida por decisión del despacho judicial hacia las 5:00 de la tarde.

El proceso fue reanudado este martes 4 de agosto y continúa en desarrollo, por lo que aún no se conocen decisiones de fondo sobre el caso.

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La investigación busca establecer la presunta responsabilidad del comunicador frente a las denuncias presentadas, mientras la Fiscalía expone los elementos de prueba que sustentan la imputación.

Por su parte, la defensa de Vargas tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción y presentar sus argumentos dentro del proceso.

Con la no aceptación de los cargos, el caso seguirá su curso en la justicia penal colombiana, donde las autoridades deberán determinar, con base en las pruebas y el debido proceso, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.

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