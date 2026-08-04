El desarrollo de la audiencia de imputación de cargos en contra del presentador Jorge Alfredo Vargas continúa generando intensos debates procesales entre la Fiscalía General de la Nación, la representación de víctimas y el equipo defensor. Tras la determinación judicial de declarar la reserva de la diligencia para proteger la sensibilidad del caso, la defensa del comunicador intervino para fijar su postura jurídica y exigir salvaguardas estrictas que garanticen el equilibrio procesal.

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Durante su exposición ante el despacho, el abogado Juan David Bazzani aclaró de entrada la posición del equipo jurídico frente a la medida adoptada por el juzgado, señalando que “esta defensa no se opone a la reserva de esta decisión”. Sin embargo, el jurista fue enfático en advertir que “lo que sí debe demostrar la Fiscalía es que se adoptan medidas de contrapeso para que se garantice el acceso a la defensa y al debido proceso”, subrayando la necesidad de que las restricciones a la publicidad no vulneren las herramientas técnicas del procesado.

En el núcleo de su intervención, Bazzani cuestionó las condiciones de información con las que se afronta la diligencia, haciendo hincapié en la terminología y el conocimiento de los elementos acusatorios. El abogado argumentó que “lo primero es que las tratemos a las víctimas como lo que son: presuntas víctimas; si Jorge Alfredo es vencido en juicio se reconocerán como víctimas, pero no les demos esa categoría”. Asimismo, el defensor reveló una de las mayores preocupaciones del equipo legal al señalar que “de hecho a este punto no conocemos ni las identidades ni los hechos por los que están acusando a nuestro representado”.

Las exigencias planteadas por la defensa ponen de relieve el pulso jurídico que se libra en torno a los límites de la reserva procesal y el derecho a la contradicción probatoria. Mientras el despacho judicial avanza en la valoración de los elementos presentados por el ente acusador bajo estrictas directrices de confidencialidad, los abogados defensores insistieron en que el conocimiento pleno de los cargos y la presunción de inocencia son pilares irrenunciables para garantizar un juicio justo.

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