Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de El Espinal se encuentra bajo la lupa de las autoridades tras la ocurrencia de dos hechos violentos en menos de 24 horas. De acuerdo con la información suministrada, el primero de los casos sucedió la tarde del lunes 3 de agosto en zona urbana. La víctima fue un adolescente de 17 años identificado como Hugo Lizandro Jamioi Barrios, quien fue atacado con arma de fuego en circunstancias que, hasta el momento, continúan sin esclarecerse. El joven fue rápidamente trasladado a un centro asistencial tras recibir graves heridas; sin embargo, según el reporte, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Funcionarios de la Policía iniciaron las indagaciones pertinentes para esclarecer los motivos detrás de este ataque y dar con la identidad de los responsables. La información oficial solo confirma que el hecho ocurrió en horas de la tarde y que el adolescente finalmente perdió la vida en un centro médico, sin ofrecer detalles sobre posibles testigos, factores que rodearon el incidente o si el joven había recibido amenazas previas.

Casi de forma simultánea, en otro sector del municipio de El Espinal, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa ubicada en la vía hacia la vereda Guadalejo. Según información preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala. Por el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre ni se han establecido los móviles del crimen. La única información confirmada es que fue hallado por las autoridades y que el levantamiento fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El CTI, junto a la Policía Judicial, adelanta las investigaciones necesarias para intentar esclarecer tanto este homicidio como el ocurrido en la zona urbana. Las autoridades se encuentran recolectando elementos que permitan encontrar pistas frente a los autores y los motivos detrás de estos graves hechos violentos que conmocionan al municipio.

Ambos crímenes están siendo analizados individualmente y, hasta el momento, no se ha determinado relación entre los sucesos. El municipio permanece a la espera de avances en las investigaciones y en la identificación de los culpables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en los recientes hechos violentos registrados en El Espinal?

En El Espinal se presentaron dos incidentes violentos en menos de un día: un adolescente de 17 años falleció tras recibir heridas de arma de fuego en la zona urbana y, por otra parte, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sin identificar, con múltiples impactos de bala, en una vía rural. Ambos casos están bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

¿Qué entidad está a cargo de las investigaciones en los crímenes de El Espinal?

Las investigaciones las adelantan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Ambas instituciones recogieron evidencia en las escenas y avanzan en las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los crímenes ocurridos en el municipio de El Espinal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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