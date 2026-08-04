Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, manifestó su preocupación por el retraso de las obras de estabilización en el sector de Calle Larga, ubicado sobre la importante vía hacia el Alto de La Línea. De acuerdo con las declaraciones entregadas a medios locales, Valencia indicó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) no cumplió con lo estipulado en el cronograma inicial, que preveía el inicio de los trabajos desde el lunes 3 de agosto. Sin embargo, hasta la jornada del martes siguiente, no se había evidenciado la llegada de la maquinaria ni de las cuadrillas que se requerían para avanzar en la estabilización del talud.

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La situación que se enfrenta desde el pasado 24 de julio, día en que ocurrió un deslizamiento, ha provocado restricciones permanentes en uno de los corredores viales más cruciales del país. Según Valencia, la falta de información clara y oficial sobre el cronograma de intervención incrementa la incertidumbre no solo para quienes utilizan la carretera, sino también para la comunidad local, los comerciantes y los transportadores que dependen de este corredor para desarrollar sus actividades económicas y cotidianas.

En sus declaraciones, el mandatario expresó que “habían indicado que tenían en el cronograma un lanzamiento de concreto sobre el talud para estabilizarlo, pero a esta hora no hay ningún equipo instalado y tampoco hay un cronograma comunicado oficialmente a la Administración Municipal”. Así, el alcalde insiste en la necesidad de transparencia por parte de Invías para lograr claridad en los tiempos y pasos que seguirán, pues la prolongación de la emergencia ya genera efectos económicos negativos en la región. Valencia alertó que “esa especulación es muy dañina porque no le permite a la agenda logística del país definirse, ni tampoco a los campesinos; nuestros fletes hoy son más costosos y los comerciantes de Cajamarca ya no están vendiendo porque los vehículos que vienen de La Línea pasan de largo”.

Mientras la incertidumbre persiste, en el sector de Calle Larga se mantienen los pasos controlados mediante la modalidad de pare y siga, lo cual genera cierres parciales de hasta 40 minutos en cada sentido. Aunque Invías acordó la compra de dos viviendas afectadas por el deslizamiento, la Administración Municipal de Cajamarca continúa sin recibir un plan definitivo ni un cronograma oficial que informe sobre el inicio y desarrollo de las obras de estabilización.

¿Por qué las obras en Calle Larga, Cajamarca, no han iniciado según lo prometido por Invías?

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, denunció que Invías no cumplió con el cronograma oficial, ya que hasta la fecha prevista no se ha comunicado el plan de intervención ni se ha enviado la maquinaria ni las cuadrillas necesarias, lo que mantiene la incertidumbre en la comunidad y entre los transportadores.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del retraso en las obras de estabilización en Calle Larga?

De acuerdo con las declaraciones de Camilo Valencia, el retraso en las obras ha incrementado los costos de los fletes y ha causado una disminución en las ventas de los comerciantes locales, ya que los vehículos que atraviesan La Línea evitan detenerse en Cajamarca, afectando así la economía municipal y la logística general del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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