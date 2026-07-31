Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La historia reciente del transporte en Colombia presenta un panorama de dificultades permanentes para quienes dependen de la infraestructura vial. Antiguamente existía un tren que recorría desde Buenaventura hasta Pereira, así como un cable aéreo que cruzaba hasta Mariquita, servicios que formaban parte de una época que hoy parece lejana. Con el tiempo, estos sistemas dejaron de operar, bajo el argumento de que un país moderno no requería tales soluciones. Actualmente, las falencias en las vías tienen profundas consecuencias, como se evidenció el 26 de julio de 2026, cuando una vivienda en el sector de Calle larga, en Cajamarca, colapsó tras años de descuido de las autoridades y la corrupción persistente. Ese tramo, fundamental para el transporte nacional, soporta el movimiento del 70 % de la mercancía del país, según narra el medio El Diario.

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El cierre de una vía tan crucial paraliza gran parte del flujo de bienes y personas en Colombia. Las autoridades del Tolima y Quindío quedaron a la espera de respuestas del Instituto Nacional de Vías (Invías), que tras varios días confirmó la restricción del paso por al menos tres meses, mientras intentan estabilizar el terreno con plásticos y otras soluciones temporales de dudosa eficacia. En medio del caos, los conductores que transportan carga se vieron obligados a buscar rutas alternas menos seguras y mucho más costosas. Un conductor narró que ignorar el informe de la Policía de Carreteras implicó mayores gastos, que fácilmente equivalen al dinero que destina mensualmente para la manutención de su familia.

La crisis no solo golpea a los transportadores. Comerciantes y restaurantes de la zona enfrentan pérdidas por baja demanda y productos perecederos que se acumulan, sumados a las obligaciones tributarias que no se detienen. Las cifras que reporta Colfecar reflejan un duro panorama: los trayectos alternos aumentan la distancia en 10.5 %, el gasto de combustible sube 16.4 % y los peajes pueden incrementarse hasta en un 32.4 %. Qué tanto afecte esto a la economía regional todavía es incierto, ya que entidades como Analdex declararon no contar aún con datos exactos.

Jorge Iván Posada Hoyos, responsable de la Terminal de Transportes de Pereira, informó que, si bien el paso se ha ido restableciendo parcialmente, el tiempo de viaje sigue en aumento, especialmente para vehículos de carga y pasajeros. El analista Juan Manuel González advirtió que el incremento de los costos logísticos puede traducirse en una pérdida de competitividad para Risaralda, departamento que ya ocupaba el último lugar en el índice nacional de costos de transporte terrestre de acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad. El comercio de alimentos y el flujo turístico entre regiones también se ven afectados, con miles de toneladas de productos y la llegada de visitantes en incertidumbre. Así, Colombia parece seguir siendo el "país del aguante", sumido en una espera indeterminada frente a crisis viales repetidas.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre de la vía en Cajamarca para Risaralda y el transporte nacional?

El cierre de la vía en Cajamarca ha generado aumentos en la distancia recorrida (10,5 %), el consumo de combustible (16,4 %) y el costo de peajes (32,4 %), según datos de Colfecar citados por El Diario. Empresas y transportadores enfrentan mayores gastos y demoras en sus recorridos, lo que incrementa los precios logísticos e impacta la competitividad de Risaralda y otros departamentos. Además, los sectores comercial y turístico ven reducidos sus ingresos por la disminución del flujo de productos y visitantes.

¿Qué papel ha jugado Invías frente a la crisis vial en la Línea y Cajamarca?

El Instituto Nacional de Vías (Invías) fue señalado, según El Diario, por la demora en la respuesta y las soluciones limitadas ante la emergencia en la Línea y Cajamarca. Su comunicado confirmó un paso restringido por tres meses, lo que evidencia la falta de alternativas efectivas ante el deslizamiento, mientras las medidas implementadas han sido percibidas como insuficientes para estabilizar el terreno y garantizar la conectividad nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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