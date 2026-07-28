La emergencia registrada el pasado sábado en el sector de Calle Larga, en Cajamarca (Tolima), dejó imágenes que encendieron las alarmas en todo el país. Un movimiento en masa provocó la pérdida de parte de la banca de la vía, mientras varias viviendas quedaron al borde del abismo, comprometiendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Qué pasó en la vía de La Línea: hay tránsito lento y problema sería más grave de lo pensado)

Más allá del riesgo para las familias de la zona, la preocupación ahora se centra en las consecuencias que podría tener una afectación mayor sobre la vía que conecta el centro del país con el occidente colombiano, especialmente por el impacto que tendría en el transporte de mercancías, alimentos y materias primas.

La Línea es clave para la economía colombiana

La Gobernación del Tolima informó que el corredor opera actualmente con cierre de un carril, debido a que el movimiento en masa continúa activo y sigue siendo monitoreado por las autoridades.

Lee También

Además de las dificultades para la movilidad, la emergencia ya afecta a 10 veredas y nueve rutas escolares, mientras se espera la llegada de un equipo técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que definirá las medidas necesarias para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes transitan por la zona.

🚧⚠️ #Atención | Quindío – Tolima

En el km 47 de la vía Armenia – La Línea (Ruta Nacional 4003) se mantiene el paso a un solo carril con control de tráfico mediante 🚦 pare y siga, debido a las condiciones geológicas del sector. 🧵👇 pic.twitter.com/TUwhOSg0Pf — Invías (@InviasOficial) July 27, 2026

Como alternativa, las autoridades recomendaron utilizar el corredor por Letras. Sin embargo, advirtieron que la vía Murillo-Manizales no está habilitada para vehículos de carga pesada, debido a sus condiciones y a la necesidad de proteger el ecosistema del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Gremio del transporte lanzó alerta al Gobierno

Ante la situación, Colfecar hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para liderar una articulación entre la UNGRD, el Invías, el Ministerio de Transporte y la Gobernación del Tolima, con el propósito de atender la emergencia y encontrar soluciones definitivas.

El gremio recordó que por el corredor de La Línea circulan diariamente cerca de 3.500 vehículos de carga, encargados de transportar aproximadamente 315.000 toneladas de materias primas, mercancías y alimentos hacia diferentes regiones del país.

Por ello, advirtió que una afectación mayor sobre este corredor podría provocar retrasos en las cadenas de abastecimiento, incrementar los costos logísticos y terminar impactando distintos sectores de la economía nacional.

⚠️ A esta hora se registra un bloqueo en el corredor de La Línea, a la altura del municipio de Cajamarca (Tolima). Los damnificados por el deslizamiento ocurrido el pasado sábado exigen soluciones y mayor acompañamiento institucional frente a la difícil situación que enfrentan.… pic.twitter.com/QOFdtFFHbp — Colfecar (@Colfecar) July 28, 2026

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del terreno y piden a los conductores respetar las restricciones de movilidad, debido a que el movimiento en masa continúa activo y la situación sigue siendo considerada de alto riesgo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.