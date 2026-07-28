El Senado de la República enfrenta una situación sin precedentes en Colombia: el senador electo Wadith Manzur solicitó formalmente que el cuerpo legislativo se traslade hasta el lugar donde se encuentra recluido para llevar a cabo su posesión como congresista, un acto que no pudo cumplirse el pasado 20 de julio, fecha oficial de inicio del nuevo periodo legislativo.

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De acuerdo con declaraciones dadas por el presidente del Senado, Honorio Henriquez, en rueda de prensa, el secretario general del Senado se encuentra analizando junto a su equipo jurídico la viabilidad de atender dicha petición. La respuesta oficial al congresista electo estaba prevista para ser emitida en el transcurso del mismo día en que se conoció la solicitud.

“El secretario general está estudiando el tema, no es fácil. Él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y a la ley”, señaló Henríquez.

La situación pone sobre la mesa interrogantes jurídicos de fondo, pues la Constitución Política de Colombia establece condiciones específicas para la posesión de los congresistas, y no existe un precedente claro que respalde o descarte la posibilidad de que el Senado sesione o actúe fuera de su sede habitual para cumplir con este trámite. La curul de Manzur permanece vacía mientras se define la ruta legal a seguir.

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El caso de Manzur abre un debate sobre los límites institucionales del Congreso frente a situaciones excepcionales que involucran a congresistas electos que enfrentan procesos judiciales o restricciones de libertad al momento de su posesión.

Hasta el momento, la senadora Jennifer Pedraza es una de las que más se ha opuesto a esta opción que se plantea en el senado. Esto fue lo que dijo en la plenaria de este martes:

#POLÍTICA | La senadora Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) advirtió en la plenaria del Senado sobre las implicaciones de permitir que el senador Wadith Manzur se posesione de manera virtual desde su centro de reclusión. Además, cuestionó que esa situación pueda afectar la… pic.twitter.com/tydcoAdWwP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 28, 2026

¿Puede el Senado de Colombia posesionar a un congresista en un centro de reclusión?

No existe en Colombia un precedente legal consolidado que autorice o prohíba expresamente esta práctica. El equipo jurídico del Senado analiza si la Constitución Política y la ley permiten que el acto de posesión se lleve a cabo fuera de la sede del Congreso, en las instalaciones donde se encuentra recluido el senador electo.

¿Qué pasa con la curul de Wadith Manzur si no se posesiona?

Mientras el Senado no defina la respuesta jurídica a la solicitud, la curul del senador electo permanece vacante. De acuerdo con las normas electorales colombianas, si un congresista electo no se posesiona dentro de los términos establecidos, la curul puede ser llamada al siguiente candidato de la lista, aunque las circunstancias particulares del caso podrían modificar este procedimiento.

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