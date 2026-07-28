Angie Rodríguez, saliente gerente del Fondo Adaptación, negó de manera categórica que haya entregado 28 cajas con documentos al gobierno del presidente Gustavo Petro. La afirmación, que circulaba en algunos círculos, fue rechazada por ella misma en una entrevista reciente con Blu Radio, en la que aseguró no haber escuchado antes esa versión.

Sigue a PULZO en Discover

Cuando Néstor Morales le preguntó directamente si había entregado ese material al nuevo gobierno, Rodríguez fue contundente: “No, eso no es verdad”. La pregunta también incluyó la posibilidad de que la entrega hubiera sido a través de memorias USB con pruebas de presuntos actos de corrupción y saqueo al Estado, versión que ella también desmintió.

“No, eso no lo había escuchado. No, porque además yo ya he dicho, las acciones son con los órganos competentes, me explico lo que hice. O sea, no, no quiero entrar en eso, pero cajas no, no, eso no es verdad”, afirmó la funcionaria.

(Vea también: Fuerte respuesta de Gustavo Petro a Angie Rodríguez: dijo qué acciones tomará en su contra)

Lee También

Rodríguez explicó que sus acciones han estado dirigidas exclusivamente hacia los órganos competentes, aunque no quiso entrar en detalles sobre el procedimiento que siguió. “Las acciones es con los órganos competentes”, afirmó, sin ampliar la información.

Hacia el final de la entrevista, la mujer dejó de lado el tema de los documentos y lanzó un mensaje directo a los colombianos. Les pidió que, si creen en la veracidad de lo que ha dicho públicamente, oren por ella y por su familia.

“Yo lo único que quiero decirles a los colombianos es que si me preguntan, decirles que las personas que creen que lo que yo estoy diciendo es verdad, que oren por mí, por mi familia, y que me ayuden, que me rodeen, porque no es fácil esto, no es fácil hacerlo y poder hablar”, insistió con voz de llanto.

Sus palabras sugieren que enfrenta una situación de presión o vulnerabilidad derivada de los señalamientos que ha hecho. Sin embargo, no precisó en la entrevista a qué hechos concretos se refiere ni ante qué autoridades ha presentado información.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.