La tensión y el desgaste emocional en torno a la salida de Angie Rodríguez del Gobierno alcanzaron su punto más álgido. En medio de la creciente controversia por las denuncias de corrupción y tráfico de influencias al interior de la administración, la exdirectora del Fondo Adaptación protagonizó uno de los momentos más conmovedores y delicados de sus intervenciones mediáticas al ser consultada directamente sobre la naturaleza de sus discusiones con el presidente Gustavo Petro.

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Durante la entrevista, la pregunta directa sobre si el primer mandatario llegó a amenazarla en medio de una tensa conversación nocturna desencadenó una profunda quiebra emocional en la exfuncionaria, quien rompió en llanto al dimensionar el desequilibrio de fuerzas a su alrededor:

(Lágrimas) “No quiero responder eso, tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. Yo acepté el cargo por seguridad, ese fue el motivo principal. Él me recordó su pasado en la guerrilla, no quiero entrar en detalles, le doy gracias a Dios porque hay abogados que me han buscado y quiero tener uno bueno para que me ayude y poder hablar con tranquilidad. Es la voz de él contra la mía, he tenido que soportar muchas cosas”.

Las declaraciones exponen un trasfondo de extrema vulnerabilidad. Según el testimonio de Rodríguez, su vinculación al Ejecutivo no respondió a motivaciones políticas tradicionales o aspiraciones burocráticas, sino a una supuesta necesidad de protección frente a circunstancias que prefirió no detallar en profundidad, pero que vinculó directamente con advertencias de alto calibre asociadas a la trayectoria del jefe de Estado.

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El hecho de que el mandatario le hubiera recordado su pasado en las filas guerrilleras añade una capa de intimidación psicológica que, de acuerdo con la exfuncionaria, condicionó su permanencia y su silencio durante meses. Ante este panorama, Rodríguez admitió que busca asesoría legal especializada para blindar su testimonio, consciente de que se enfrenta a la asimetría institucional que representa el poder presidencial: “Es la voz de él contra la mía”, sentenció, reflejando el profundo temor que hoy marca su ruptura definitiva con la Casa de Nariño.

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