La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y su exmano derecha, Angie Rodríguez, escaló a un nivel profundamente personal. Tras la polémica desatada por los señalamientos del mandatario, quien intentó descalificarla aludiendo a un cuadro psiquiátrico, la exfuncionaria rompió el silencio en una entrevista concedida a Blu Radio bajo la conducción de Néstor Morales, revelando el calvario emocional y político que significó su paso por el Gobierno.

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Visiblemente afectada, Rodríguez aclaró la naturaleza de su condición médica y rechazó categóricamente la forma en que el jefe de Estado ha utilizado este tema para invalidarla públicamente:

“Yo tengo es depresión, es una profunda tristeza que le acarrea al ser humano, también tengo ansiedad; todo esto tiene que ver por la situación que he vivido con el Gobierno, pero eso no significa ser incapaz. Esto es algo repudiable, querer atacarme de esa manera tan reprochable. Todo comenzó en noviembre de 2025″.

Durante la conversación radial, la exdirectora del Fondo Adaptación cuestionó la actitud del mandatario frente a su estado de salud, asegurando que este optó por la burla en lugar de la empatía institucional. Según su testimonio, el desgaste no fue un hecho aislado, sino el resultado acumulado de dinámicas extremas normalizadas dentro de la administración:

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“Él es una persona que lo tomaba como si eso fuera una burla, como lo mostró en su trino, porque aparte de todo se burla de mí y él siempre vio eso como si fuera una incapacidad mental. La ansiedad y depresión surgen cuando el propio Gobierno y el propio presidente me llevaron [allí]”.

Con un tono de profunda desilusión, Rodríguez admitió lo doloroso que resulta asumir la realidad de su ruptura con el Ejecutivo, reconociendo el peso emocional de haber defendido un proyecto político que terminó volviéndose en su contra:

“Creo que él es mi mayor victimario. Es muy difícil decirlo, porque a uno le cuesta reconocer, no es un tema fácil, [hablar de] la persona que usted tanto ayudó; y decir esto me duele porque fueron muchos temas llevados al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político”.

Las declaraciones de la exfuncionaria profundizan la crisis institucional que rodea a la Casa de Nariño a pocos días del cambio de mando, evidenciando fracturas internas que continúan saliendo a la luz pública en medio de advertencias sobre presuntas redes de corrupción y manejos irregulares en el Estado.

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