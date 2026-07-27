Por: Canal Uno

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Angie Rodríguez habló en exclusiva con Canal 1 Noticias en medio de la tormenta política que estalló tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre su supuesta incapacidad psiquiátrica. En la entrevista, la funcionaria respondió directamente al presidente y defendió que la salud mental no puede convertirse en un argumento de exclusión, discriminación o burla.

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La conversación llega después de que Petro publicara en X fuertes señalamientos contra Rodríguez, a quien calificó de “gran manipuladora” y de supuestamente estar usando la función pública en beneficio propio. En ese mismo mensaje, el mandatario aseguró que tenía un documento que demostraría una incapacidad médica por razones psiquiátricas y pidió su salida del cargo.

El choque con Gustavo Petro

La controversia se intensificó luego de que Rodríguez reapareciera en medios para denunciar supuestas irregularidades dentro del Gobierno y presuntas presiones sobre funcionarios del Fondo Adaptación. Petro reaccionó defendiendo la destinación de los recursos de la entidad y cuestionando la entrevista concedida por la funcionaria.

En paralelo, el presidente también revivió el caso Aguas Vivas, un episodio que ya había tensado su relación con la exdirectora del Dapre y hoy directora del Fondo Adaptación. La discusión se convirtió así en un choque entre acusaciones políticas, cuestionamientos administrativos y una defensa abierta de la dignidad de la funcionaria.

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Lo que dijo Angie Rodríguez

Durante la entrevista con Canal 1, Rodríguez insistió en que el debate no debería girar en torno a ataques personales ni a estigmas sobre la salud mental. Su mensaje fue una respuesta directa al trato que, según ella, recibió por parte del mandatario y por el uso público de un tema sensible como argumento de descalificación.

Además, la funcionaria ha sostenido que las denuncias que presentó buscan alertar sobre presuntas irregularidades en la administración de recursos y sobre eventuales presiones dentro del Gobierno.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.