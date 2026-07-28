Las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, continúan estremeciendo el panorama político nacional. En una nueva intervención radial, la exfuncionaria profundizó en las razones que motivaron su salida del Gobierno y lanzó graves señalamientos sobre las dinámicas de poder al interior de la administración de Gustavo Petro, apuntando directamente a la existencia de una red de mujeres que, según su testimonio, operaba con un margen de influencia desproporcionado y ajeno a los canales institucionales.

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De acuerdo con el relato de Rodríguez, el mandatario permitió que las relaciones personales se antepusieran al manejo técnico y transparente del Estado:

“Él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. Él mezcló el corazón con la política. No quiero entrar en mucho detalle porque entenderá para mí que el Gobierno sigue y a mí me da miedo que ellos me hagan algo. Había una relación que no era normal, no era un vínculo laboral”.

La exfuncionaria describió un esquema en el que un grupo de mujeres ejercía control y coerción permanente sobre distintas dependencias, operando como un bloque coordinado que decidía quién entraba y quién salía del Ejecutivo.

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“Eso es una red, es una red de mujeres que creían que ellas eran las que mandaban. Es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres y ellas ejercían presión todo el tiempo; mi salida fue por ellas. Empecé a tener muchos problemas al tiempo, yo hice todo de manera tan transparente que no dimensioné el problema en el que me metía y me gané una serie de enemigas, y ellas le pedían mi cabeza a él”.

Aunque señaló que Juliana Guerrero es la figura más visible debido a los señalamientos públicos y los títulos que ostenta, advirtió que el entramado abarca a más personas. Incluso, lanzó una acusación de extrema gravedad al asegurar que, cuando se desempeñaba en el Dapre, Guerrero se ufanaba de mantener canales de comunicación con estructuras al margen de la ley: “Juliana es la visible por los títulos, pero hay más. Yo estando en el Dapre ella se ufanaba de tener vínculos con grupos ilegales, ella siempre hablaba del Eln, tenía conversaciones hablando con ellos”.

Para Rodríguez, el poder acumulado por estas personas fue propiciado desde la misma Jefatura de Estado, al punto de normalizar su accionar: “Petro las hizo invencibles, es una cosa desproporcionada”.

Finalmente, la exdirectora del Fondo Adaptación denunció que la respuesta institucional y mediática frente a sus advertencias responde a un libreto diseñado para restarle credibilidad a sus denuncias y blindar a las implicadas del escrutinio público: “La línea que les dieron fue decir que yo estaba loca para que no las ponga ante la luz pública”, sentenció.

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