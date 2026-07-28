El Ministerio de Trabajo expidió la circular 0081, mediante la cual hace un llamado a empleadores públicos y privados de todo el territorio nacional para que promuevan el trabajo en casa entre el jueves 30 de julio y el lunes 3 de agosto. La medida responde al mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC, ubicada frente a las costas de Cartagena, por donde ingresa el gas importado a Colombia

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La circular está dirigida a entidades del orden nacional y regional, así como a empresas privadas en todo el país. Sin embargo, el énfasis del llamado recae sobre las organizaciones ubicadas en la Costa Caribe, que es la región más directamente afectada por la situación. De acuerdo con la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, la medida no modifica salarios, auxilios de transporte ni condiciones contractuales de ningún tipo.

El origen del problema está en la planta regasificadora SPEC, un barco instalado frente a Cartagena que recibe gas natural licuado importado, lo convierte en gas gaseoso y lo envía a los oleoductos para abastecer las plantas térmicas de la costa atlántica. Estas plantas responden por el 21 % de la demanda eléctrica nacional, por lo que su operación es clave para el suministro de energía en el país.

Expertos consultados señalan que el ahorro energético efectivo de la medida podría ser limitado, dado su carácter voluntario y porque quienes trabajen desde casa igualmente consumirán electricidad en sus hogares. Paralelamente, el Ministerio de Educación prepara una circular similar para colegios y universidades públicas y privadas, con el fin de que migren a clases virtuales durante los mismos días.

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¿Pueden obligarle a ir a la oficina durante la crisis de gas en Colombia?

No. La circular 0081 del Ministerio de Trabajo es de carácter transitorio y exhortativo, lo que significa que no impone ninguna obligación legal a los empleadores. La decisión de implementar el trabajo en casa queda a criterio de cada empresa o entidad, siempre que sea viable jurídica y operativamente.

¿Qué es la planta SPEC y por qué afecta el suministro de energía en Colombia?

La planta SPEC es una unidad regasificadora instalada en un barco frente a las costas de Cartagena, encargada de convertir el gas natural licuado importado en gas gaseoso para distribuirlo a las plantas térmicas de la costa atlántica. Estas plantas generan el 21 % de la electricidad que consume el país, por lo que su mantenimiento impacta directamente en la disponibilidad de energía eléctrica a nivel nacional.

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