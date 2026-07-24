El Ministerio de Minas y Energía propuso implementar de manera temporal esquemas de teletrabajo y estudio en casa para reducir el consumo de energía durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC y ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

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La iniciativa fue anunciada por el ministro Edwin Palma durante la inauguración de un proyecto de energía solar en Manaure, La Guajira, y será evaluada por los ministerios de Trabajo y Educación.

Según el Gobierno, la medida busca disminuir la demanda eléctrica en las horas de mayor consumo y prevenir posibles afectaciones al sistema energético en los próximos meses.

Palma señaló que el país debe actuar de forma preventiva para proteger la seguridad energética y evitar escenarios de desabastecimiento.

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El ministro también destacó que esta coyuntura refuerza la necesidad de acelerar la transición energética, impulsando las energías renovables y la electrificación de procesos industriales para reducir la dependencia del gas natural.

Durante el evento, el Gobierno entregó el Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, que llevará energía permanente a 1.344 hogares de 59 comunidades Wayuu, beneficiando a más de 4.700 personas.

El proyecto, con una inversión superior a $56.000 millones, cuenta con 3.350 paneles solares, generará más de 3.500 MWh de energía limpia al año y evitará la emisión de cerca de 3.600 toneladas de CO₂ anualmente.

Qué es el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que se produce por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera la circulación de los vientos y modifica los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones del mundo, incluida Colombia.

Aunque ocurre de manera periódica, su intensidad y duración pueden variar, y suele extenderse entre varios meses y más de un año.

En Colombia, sus principales efectos son el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe, Andina y parte de la Pacífica.

Esto puede provocar sequías, reducción de los niveles de ríos y embalses, incendios forestales, escasez de agua para el consumo humano y afectaciones a la agricultura y la ganadería. También puede disminuir la generación de energía hidroeléctrica, ya que el país depende en gran medida del agua para producir electricidad.

Las autoridades, como el Ideam, realizan un monitoreo permanente para anticipar la llegada del fenómeno y emitir alertas que permitan a las comunidades, empresas y gobiernos prepararse.

Entre las recomendaciones habituales están ahorrar agua y energía, prevenir incendios forestales y adoptar medidas para proteger los cultivos y el abastecimiento de alimentos.

Aunque El Niño es un fenómeno natural, el cambio climático puede intensificar sus efectos y aumentar los riesgos asociados para la población y el medio ambiente.

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