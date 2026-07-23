Por: Caracol TV

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El aumento de la temperatura global no solo implica días más calurosos. Para los científicos, uno de los principales riesgos está en la combinación de calor y humedad, una mezcla que puede limitar la capacidad natural del cuerpo humano para regular su temperatura.

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Investigaciones analizadas por la NASA advierten que algunas regiones del planeta podrían enfrentar condiciones de estrés térmico cada vez más frecuentes e intensas hacia mediados de siglo, hasta alcanzar niveles que comprometan la habitabilidad y el desarrollo de actividades al aire libre durante ciertos periodos del año. Estas proyecciones se basan en la temperatura de bulbo húmedo, un indicador utilizado para evaluar el impacto conjunto del calor y la humedad sobre la salud humana.

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¿Cuáles son los lugares del mundo que serían inhabitables en el año 2050?

Los estudios muestran que los episodios de calor y humedad extremos han aumentado de forma significativa durante las últimas décadas y podrían intensificarse conforme avance el calentamiento global. Cuando la temperatura de bulbo húmedo se acerca a los 35 °C, el organismo pierde capacidad para disipar calor mediante la sudoración, aumentando el riesgo para la salud incluso en personas que permanecen a la sombra y cuentan con acceso al agua. Estos serían los lugares inhabitables para 2050, según la NASA:

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1. Sur de Asia

El sur de Asia figura entre las regiones más expuestas a las consecuencias del calor extremo. Países como India, Pakistán y Bangladesh han registrado episodios de temperaturas elevadas combinadas con altos niveles de humedad, condiciones que generan un aumento considerable del estrés térmico sobre la población.

Las investigaciones citadas por la NASA indican que estos eventos podrían volverse más frecuentes durante las próximas décadas. La combinación de densidad poblacional, urbanización y exposición recurrente a olas de calor sitúa a esta región entre las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

2. Golfo Pérsico

La región del Golfo Pérsico es considerada uno de los principales focos de preocupación para los investigadores. Las altas temperaturas características de la zona se combinan con elevados niveles de humedad procedentes de las aguas cálidas del golfo, lo que favorece la aparición de episodios de estrés térmico extremo.

Ciudades ubicadas en Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos han registrado algunas de las temperaturas de bulbo húmedo más altas observadas hasta el momento. Los modelos climáticos sugieren que estos fenómenos podrían incrementarse con el paso de los años, dificultando la exposición prolongada al aire libre durante ciertas épocas.

3. Costas del Mar Rojo

Las áreas costeras del Mar Rojo también aparecen entre las regiones identificadas por los estudios climáticos. La cercanía al mar favorece niveles elevados de humedad que, combinados con temperaturas altas, reducen la eficiencia del mecanismo natural de enfriamiento del cuerpo humano.

Los científicos consideran que estas condiciones podrían presentarse con mayor frecuencia hacia mediados de siglo. El riesgo se concentra especialmente en periodos de calor intenso, cuando la combinación de ambos factores puede acercarse a los límites fisiológicos de tolerancia humana.

4. Este de China

El este de China es otra de las regiones señaladas en las proyecciones climáticas. Se trata de una zona con una elevada concentración de población y una actividad económica intensa, factores que aumentan los desafíos asociados a las olas de calor. Los modelos analizados indican que el aumento sostenido de las temperaturas podría favorecer episodios de estrés térmico más frecuentes y prolongados. Aunque algunos de los escenarios más críticos se proyectan para la segunda mitad del siglo, los investigadores incluyen esta región entre las áreas con mayor exposición futura al calor y la humedad extremos.

5. Regiones del sudeste asiático

El sudeste asiático reúne varios factores asociados al riesgo climático: temperaturas elevadas, humedad persistente y una gran cantidad de población expuesta a condiciones ambientales adversas. Estas características convierten a la región en una de las más estudiadas dentro de las investigaciones sobre estrés térmico.

Las proyecciones apuntan a un incremento de los días con condiciones de calor y humedad peligrosas para la salud humana. Además de sus efectos sobre las personas, estos episodios pueden impactar actividades económicas que dependen del trabajo al aire libre y aumentar la demanda de sistemas de refrigeración.

¿Por qué preocupa la combinación de calor y humedad?

La mayoría de las personas relaciona el riesgo climático únicamente con el aumento de la temperatura, pero los especialistas señalan que la humedad desempeña un papel decisivo. Cuando el aire contiene grandes cantidades de vapor de agua, la evaporación del sudor se vuelve menos eficiente y el cuerpo tiene mayores dificultades para reducir su temperatura interna.

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Por esta razón, regiones que no registran las temperaturas más elevadas del planeta pueden experimentar niveles de estrés térmico comparables o incluso superiores a los observados en zonas desérticas. Los estudios citados por la NASA indican que el incremento simultáneo de calor y humedad representa uno de los principales desafíos climáticos para las próximas décadas, especialmente en áreas tropicales y subtropicales densamente pobladas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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