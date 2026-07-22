Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La tormenta tropical Bertha, que avanza por el norte del golfo de México, no representa una amenaza para Colombia ni tendrá influencia directa sobre las condiciones hidrometeorológicas del país, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la entidad, debido a la ubicación actual y la trayectoria prevista del sistema tropical, no se esperan efectos asociados a Bertha sobre el territorio nacional. Sin embargo, el Ideam indicó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución y el desplazamiento del fenómeno meteorológico.

(Lea también: Alerta por fenómeno de El Niño: Se fortalecerá y afectará a Colombia hasta comienzos de 2027)

Aunque Bertha no afectará al país, el instituto advirtió que durante las próximas 24 horas sí se presentarán lluvias en varias regiones de Colombia por condiciones atmosféricas propias de la temporada.

Lee También

🌩 🇺🇸 🇨🇴 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) July 19, 2026

Pronósticos de lluvias en Colombia tras el paso de la tormenta tropical Bertha

El pronóstico del Ideam señala que los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región Pacífica durante la tarde y la noche, especialmente en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se prevén precipitaciones en sectores de la Orinoquía, la Amazonía y algunas zonas de la región Andina.

En la región Caribe se espera un incremento de la nubosidad durante la tarde, con lluvias ligeras y moderadas en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Sucre y sur de Córdoba. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina también existe probabilidad de precipitaciones asociadas al paso de la onda tropical número 27.

⛈ 🧵 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) July 21, 2026 Valle del Cauca tendría predominio de tiempo seco

Para el caso del Valle del Cauca, el Ideam prevé lluvias moderadas en el occidente del departamento durante la tarde y la noche. No obstante, para la ciudad de Cali se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a los 30 °C.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ideam, especialmente en las zonas donde se mantienen pronósticos de lluvias y alertas hidrometeorológicas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.