El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó un marcado descenso en las temperaturas durante las últimas horas en varias regiones del país.

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De acuerdo con el informe, varias zonas amanecieron con registros por debajo de los 10 °C, especialmente en áreas de mayor altitud de la región Andina y el sur de la región Pacífica.

Los valores más bajos se registraron en el altiplano cundiboyacense y el altiplano nariñense. En Boyacá, el sector comprendido entre Paipa y Duitama alcanzó la temperatura mínima del país con 6,0 °C, seguido de zonas cercanas a Duitama con 6,7 °C, el oriente de Tunja con 7,0 °C y Sogamoso con 8,6 °C.

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1/4 🌡️🥶 IDEAM reporta temperaturas mínimas en el país Se registraron temperaturas por debajo de los 10 °C, concentradas principalmente en zonas de mayor altitud de la región Andina y el sur de la región Pacífica. Estos fueron los registros más destacados 🧵👇 pic.twitter.com/ZAPHEebIaJ — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) July 18, 2026

En el departamento de Nariño, el sureste de Ipiales registró 6,2 °C, mientras que en Túquerres la temperatura descendió hasta 8,9 °C. También se reportaron 9,4 °C en el altiplano de Ipiales y al sur de Pasto, entre los municipios de Yacuanquer y Tangua. Cerca de la Laguna de La Cocha, en el sector de El Encano, el termómetro marcó 9,8 °C.

Por su parte, en Cundinamarca, el Ideam informó una temperatura mínima de 9,4 °C en cercanías de Zipaquirá. Según la entidad, estas condiciones obedecen a las características propias de las zonas de alta montaña, donde durante la madrugada y las primeras horas del día suelen registrarse los descensos más pronunciados de temperatura.

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