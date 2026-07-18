El puente festivo de julio estará marcado por un cambio en las condiciones del clima en varias regiones del país, pues el Ideam alertó por un incremento de las lluvias entre este viernes 17 y el lunes 20 de julio debido al paso de la Onda Tropical número 27.

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El fenómeno estará acompañado de mayor nubosidad, chubascos y tormentas en diferentes zonas de Colombia. La entidad meteorológica señaló que el domingo 19 de julio será el día con las precipitaciones más fuertes durante el fin de semana largo.

(Vea también: Alerta por ola de calor en Colombia: regiones en riesgo, zonas con alerta roja y recomendaciones del IDEAM)

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores del occidente y suroccidente del país. Entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas aparecen Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, el Eje Cafetero y el sur de Córdoba.

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Las condiciones inestables comenzarán desde el viernes con precipitaciones en regiones como la Pacífica, Caribe, Orinoquía, Amazonía y algunos sectores de la región Andina. Departamentos como Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare y Arauca también estarán entre los puntos con mayor posibilidad de lluvias.

(Vea también: Ideam alerta por aumento de lluvias y vientos en la región Pacífica y el Chocó durante el puente festivo)

Para el sábado, el Ideam prevé un aumento en la intensidad y cobertura de las precipitaciones. Además, las lluvias podrían extenderse especialmente en el occidente y noroccidente del territorio nacional, además de presentarse en zonas de la Amazonía y la Orinoquía.

El panorama no será igual en todo el país, pues algunas regiones también tendrán altas temperaturas. En departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar podría aumentar la sensación térmica por la combinación de calor y humedad.

En la región Caribe continuarían los vientos alisios con velocidades entre 20 y 30 nudos, una condición que podría aumentar el oleaje frente a las costas de Magdalena y La Guajira. San Andrés, Providencia y Santa Catalina también tendrán lluvias durante varios momentos del puente, especialmente entre domingo y lunes.

Bogotá también tendrá cambios en el clima y podría registrar lluvias ligeras y moderadas durante las tardes y noches del sábado y domingo.

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