Por: VALORA ANALITIK

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Desde hace varios días circulan versiones, según las cuales Edwin Palma, ministro de Minas y Energía del Gobierno Petro, presentó su renuncia.

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Valora Analitik, aliado de Pulzo, consultó fuentes al interior del Gobierno que confirmaron que Palma -uno de los principales defensores de la política activista del presidente en temas ambientales y energéticos- presentó su renuncia y que fue aceptada.

Eso implica que habrá, una vez más, movimientos en el gabinete de ministros del primer mandatario que tuvo tres ministros en esa cartera: Irene Vélez, Andrés Camacho y Edwin Palma.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por Valora, desde la Presidencia de la República se dio la instrucción de buscar a un ministro encargado para las pocas semanas que faltan para terminar el Gobierno que entregará el poder el siete de agosto.

Quién sería el protagonista del cambio

Ese encargado sería Pablo Yesid Fajardo, actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De acuerdo con la indicación desde la Presidencia, le fueron solicitados documentos a Fajardo quien quedaría al tanto de entregar la cartera a la nueva ministra María Nohemi Arboleda designada por el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, no hay una decisión final sobre la llegada de Fajardo, la cual definirá el alto gobierno.

Llamó la atención de varios expertos que el ministro saliente Edwin Palma no hiciera presencia en el Consejo de Ministros que llevó a cabo el jefe de Estado hace apenas tres días.

La salida de Palma cierra un ciclo por el que pasaron más de 60 ministros en el gabinete de Petro en sus cuatro años de gobierno.

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