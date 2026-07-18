La tensión política y el escrutinio sobre el futuro gobierno de Abelardo de la Espriella han subido de tono tras un pronunciamiento oficial que deja en una posición incómoda al mandatario electo. El pasado 27 de junio, De la Espriella había asegurado ante el país la obtención de un importante respaldo financiero internacional para gestionar su llegada al poder. “Quiero informarle al país que el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud del desgobierno que estamos recibiendo”, declaró en su momento el presidente electo, según informó Caracol Radio.

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Sin embargo, esta afirmación, que pretendía fortalecer la legitimidad y la capacidad de maniobra de su administración entrante, fue desvirtuada por el propio organismo multilateral. Ante un derecho de petición elevado por Caracol Radio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue contundente y tajante al aclarar la situación financiera de sus operaciones en Colombia, de acuerdo con el citado medio.

“El BID no ha destinado US $60 millones no reembolsables para apoyar el proceso de empalme de transición en Colombia”, sentenció el organismo en su respuesta oficial. Esta declaración, leída de forma textual, desmonta la narrativa de una “donación” específica para financiar los costos y la logística del equipo de empalme, una de las banderas que De la Espriella había enarbolado apenas unas semanas atrás, según informó la emisora.

No obstante, la entidad precisó que, si bien no existen recursos nuevos o “libres” para el empalme, sí mantiene una relación activa con el Estado colombiano. Según el BID, el organismo cuenta actualmente con operaciones en curso de cooperación técnica que ascienden a un valor de 63 millones de dólares. Es fundamental entender la naturaleza de estos recursos: según el banco, estos fondos no constituyen un apoyo presupuestario de libre disposición, sino que están estrictamente enfocados en “transferir conocimientos técnicos y fortalecer capacidades institucionales”, de acuerdo con la cadena radial.

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#ATENCIÓN El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió a Caracol Radio que no ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para la transición de Gobierno en Colombia a propósito del anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Vía @JLQuerubin… pic.twitter.com/0CyolhAVuJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 18, 2026

Esto significa que, lejos de ser un cheque en blanco o una partida presupuestal para los gastos de transición del nuevo gobierno, estos dineros ya estaban comprometidos y tienen finalidades específicas preestablecidas en los acuerdos de cooperación técnica. El BID dejó abierta la puerta a una posibilidad: el financiamiento podría ser canalizado si el nuevo gobierno lo solicita mediante operaciones ya aprobadas, pero bajo los marcos de gestión de proyectos que el banco exige, lo cual dista mucho de la “donación” no reembolsable que se había anunciado inicialmente, según informó el citado portaL

Este episodio pone un manto de duda sobre la precisión de los anuncios económicos realizados por el equipo de empalme. En momentos en los que la opinión pública está atenta a la transparencia de los primeros movimientos de la administración entrante, el desmentido del BID no solo aclara el uso de los recursos internacionales, sino que también genera cuestionamientos sobre cómo se gestiona la comunicación oficial y la veracidad de los compromisos internacionales que, según el presidente electo, ya estaban cerrados. Por ahora, el BID ha preferido limitarse a explicar sus funciones técnicas, distanciándose así del debate político local, de acuerdo con el citado reporte.

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