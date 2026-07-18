La fiesta en uno de los puntos más emblemáticos del Centro Histórico de Cartagena tuvo que detenerse de forma abrupta. Las autoridades distritales ordenaron la suspensión temporal de las actividades de ‘La Chula’, el reconocido gastrobar que se ha convertido en una parada obligatoria para miles de turistas y locales que buscan entretenimiento nocturno en la Ciudad Amurallada, según informó El Tiempo.

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La medida fue el resultado de un operativo interinstitucional realizado la noche del pasado jueves, liderado por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. En la jornada participaron diversas dependencias, incluyendo el Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, el EPA, el Dadis y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo. El despliegue, según fuentes consultadas, permitió evidenciar presuntos incumplimientos a la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Durante la inspección, las autoridades identificaron fallas críticas en la infraestructura del establecimiento, específicamente en la zona de cocina y, de manera preocupante, en las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Estas deficiencias, que comprometen la seguridad de los asistentes ante una eventual emergencia, fueron las causas principales que motivaron la medida preventiva.

Esta acción forma parte de una estrategia de vigilancia liderada por el alcalde Dumek Turbay, quien ha enfatizado que no permitirá que establecimientos comerciales operen sin cumplir los estándares de ley. “El objetivo de estos controles es evitar que operen establecimientos que no cumplan plenamente con las condiciones exigidas por la ley, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de las personas”, sostuvo el mandatario.

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Por su parte, el secretario del Interior, Daniel Vargas, aprovechó el caso para hacer un llamado a los dueños de negocios nocturnos: “La estrategia busca reforzar la responsabilidad de propietarios y administradores frente al cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de bares, gastrobares, discotecas y demás establecimientos de entretenimiento”.

La decisión ha generado impacto en el sector, dado que La Chula es uno de los locales con mayor afluencia de público, destacándose por su propuesta gastronómica colombo-mexicana y sus espectáculos en vivo. La administración distrital fue enfática al recordar que estas inspecciones no se detendrán aquí. Los operativos continuarán en los próximos días por toda la ciudad, con el fin de verificar documentación, control de ruido y, sobre todo, que cada local garantice un entorno seguro para todos sus clientes y trabajadores. Para los dueños de La Chula, ahora el reto es subsanar rápidamente los hallazgos si desean retomar su actividad comercial en el corazón de Cartagena.

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