Por: VALORA ANALITIK

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La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia no garantiza, por sí sola, la aprobación de su agenda legislativa. A menos de un mes de la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el 7 de agosto, el verdadero pulso político comienza en el Congreso, donde el Ejecutivo deberá construir mayorías para sacar adelante sus principales proyectos económicos, tributarios e institucionales.

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Aunque varios partidos ya anunciaron su respaldo al nuevo mandatario, las cuentas muestran que el Gobierno todavía está lejos de alcanzar una mayoría propia en Senado y Cámara. En ese escenario, las colectividades que aún no definen su posición serán determinantes para el éxito o fracaso de las reformas que presente la Casa de Nariño.

La manera en que se conformen esas alianzas dependerá, además, del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), que obliga a los partidos políticos a declararse formalmente como partidos de gobierno, independientes o de oposición frente al Ejecutivo. Esa decisión no solo define su relación política con el Gobierno, sino también los derechos y garantías que tendrán durante el cuatrienio.

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El Congreso de la República estará integrado durante el periodo 2026-2030 por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, a los que se suman las dos curules otorgadas por el Estatuto de la Oposición a la fórmula presidencial que obtuvo el segundo lugar en las elecciones.

Para aprobar la mayoría de los proyectos de ley ordinarios, el Gobierno necesita reunir la mayoría absoluta, es decir, al menos 55 votos en el Senado y 94 en la Cámara de Representantes.

Así arrancan las cuentas del Gobierno De la Espriella en el Congreso

El bloque que ya manifestó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella está integrado por el Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional, partido que respaldó su candidatura durante la campaña. A ellos podría sumarse Creemos, movimiento cercano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En el Senado, ese bloque suma 37 curules confirmadas: 17 del Centro Democrático, 10 del partido Conservador, siete de Cambio Radical y tres de Salvación Nacional. Si se incorpora el senador de Creemos, alcanzaría 38 escaños.

Sin embargo, la mayoría absoluta en esa corporación exige 55 votos, por lo que el nuevo Gobierno necesitaría conseguir 17 apoyos adicionales para aprobar las iniciativas más importantes.

Las matemáticas muestran que esos votos necesariamente tendrán que salir de los partidos que aún no definen su posición frente al nuevo Gobierno.

Si el Partido Liberal (13) decidieran declararse de gobierno, la coalición oficialista llegaría a 51 curules, todavía cuatro por debajo de la mayoría.

En ese escenario seguiría siendo determinante el Partido de La U, con nueve senadores, o una parte de la Alianza Verde, que contará con 11 escaños, aunque esta última colectividad ha mostrado serias diferencias internas sobre su posición despecto al Gobierno.

Es decir, incluso en el escenario más favorable, De la Espriella necesitaría construir una coalición amplia y estable, similar a las que han acompañado a otros gobiernos en el inicio de su mandato.

El panorama en la Cámara de Representantes es similar. Las colectividades que ya anunciaron respaldo reúnen 60 curules: 28 del Centro Democrático, 19 del Partido Conservador, 10 de Cambio Radical, dos de Creemos y una de Salvación Nacional. La mayoría absoluta se alcanza con 94 representantes, de modo que el Ejecutivo todavía requerirá sumar 34 votos adicionales.

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En esta corporación las cuentas son incluso más exigentes. Si al bloque oficialista se sumara el Partido Liberal (28 representantes), el Gobierno alcanzaría 88 curules, seis menos de las necesarias para controlar la Cámara.

Eso significa que también tendría que conseguir el respaldo del Partido de La U (12 representantes), de parte de la Alianza Verde (7) o de otras bancadas minoritarias para garantizar la aprobación de sus proyectos. La gobernabilidad dependerá, por tanto, no solo de las declaraciones oficiales de los partidos, sino de la capacidad del Ejecutivo para mantener cohesionada esa eventual coalición durante toda la legislatura.

Estas cifras evidencian que, pese a la victoria presidencial, De la Espriella no contará con una coalición automática en el Congreso y deberá construir acuerdos políticos desde el inicio de su mandato.

Los partidos que tendrán la llave de la gobernabilidad de De la Espriella

El mayor margen de maniobra estará en manos de las colectividades tradicionales.

El Partido Liberal, con 13 senadores y 28 representantes, aparece como la primera gran bisagra del nuevo Congreso. Su decisión puede cambiar por completo el mapa legislativo. Si se declara partido de gobierno, acercaría al Ejecutivo a las mayorías; si opta por la independencia, obligará al Gobierno a negociar proyecto por proyecto; y si termina en la oposición, dificultaría considerablemente la aprobación de las reformas más ambiciosas.

El Partido de La U, con 9 senadores y 12 representantes, vuelve a perfilarse como una colectividad bisagra. Aunque por sí solo no define las mayorías, sí podría convertirse en el partido que incline la balanza cuando las votaciones sean cerradas, especialmente en reformas tributarias, presupuestales o de carácter económico.

La Alianza Verde, con 11 senadores y 7 representantes, probablemente será uno de los partidos más difíciles de anticipar. Sus diferentes corrientes ideológicas podrían llevar a la colectividad a declararse independiente, permitiendo que cada bancada tenga mayor libertad para acompañar o rechazar las iniciativas del Gobierno. Ese escenario convertiría a la Alianza Verde en un actor decisivo en cada debate.

La oposición parte con una base importante en el Congreso

El Pacto Histórico será la principal fuerza opositora del Congreso. La coalición contará con 25 senadores y 40 representantes, cifras a las que se sumarán las curules de Iván Cepeda y Aída Quilcué gracias al Estatuto de la Oposición.

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Con ello, el bloque opositor arrancaría con 26 senadores y 41 representantes, una bancada considerable que podrá ejercer control político y convertirse en el principal contradictor del Gobierno, aunque insuficiente para bloquear por sí sola las iniciativas legislativas. Esto significa que tanto el Gobierno como la oposición dependerán de los partidos que todavía no han definido oficialmente su posición.

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