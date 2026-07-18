El reciente evento de adjudicación del Hospital de la Paz, en Cumaral (Meta), no solo dejó anuncios sobre infraestructura de salud, sino también una imagen que recorrió las redes sociales: una moderadora que, en medio de un discurso, no pudo contener el llanto al presentar al presidente Gustavo Petro. La intensidad del momento, sumada a la respuesta del mandatario, cuya voz también se quebró, generó todo tipo de especulaciones y curiosidad sobre quién era la mujer detrás de este emotivo instante.

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Más allá de la escena sentimental, se conoció que la mujer que lideró la presentación no es una desconocida en el ecosistema del actual Gobierno. Se trata de Gina Jaimes Abril, una destacada gestora cultural, actriz y defensora de derechos humanos con una trayectoria enfocada en la reparación simbólica y la construcción de narrativas para la paz. Sin embargo, su perfil también incluye un rol activo en la administración pública: actualmente, aparece en los registros de Función Pública como consultora en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El evento en el Meta fue el escenario donde esta mujer, conmovida por la presencia del jefe de Estado y la importancia del proyecto para las víctimas del conflicto, expresó: “Llegó el momento que estábamos esperando. A continuación se dirige a ustedes, el presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego”. La reacción fue inmediata: el presidente subió al podio y, visiblemente afectado, intentó continuar con su discurso, aunque aclaró rápidamente que su quiebre de voz no era producto de la emoción, sino del “intenso trabajo” que desarrolla en la recta final de su mandato.

Sobre el proyecto protagonista del día, la adjudicación del Hospital de la Paz busca transformar la atención integral de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, con una cobertura estratégica para las regiones de la Orinoquia y la Amazonia. No obstante, Petro aprovechó su intervención para lanzar una advertencia política.

Haciendo una comparación con el frustrado proyecto del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el mandatario expresó su temor de que esta nueva obra corra la misma suerte y sea detenida por decisiones de administraciones futuras. “Uno de los principales problemas de las obras públicas es que, pese a contar con estudios, diseños completos y estar listas para pasar a la construcción, pueden quedar suspendidas”, señaló Petro, insistiendo en la urgencia de blindar estos proyectos para que el cambio de gobierno no signifique el fin de los beneficios prometidos a las comunidades.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.