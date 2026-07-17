En medio de uno de los últimos eventos de Gustavo Petro como presidente, mujeres víctimas del conflicto armado expresaron su desánimo ante la salida del mandatario.

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En medio del acto que presentaba la adjudicación del Hospital de la Paz, una mujer se quebró al presentar al mandatario para dar uno de sus últimos discursos. “Llegó el momento que estábamos esperando. A continuación se dirige a ustedes, el presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego”, dijo una de las moderadoras del evento en medio de lágrimas.

Posterior a esto, el presidente tomó la palabra, también con la voz entrecortada, pero aclaró que se debía al intenso trabajo que adelanta, más no “por la emoción”. Las imágenes cobraron relevancia en redes sociales y han sido comentadas, resaltando la reacción del mandatario.

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Sobre el evento, se dio a conocer que la adjudicación del centro médico prentende “transformar la atención integral de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado”.

“Esta sede, que estará ubicada en Cumaral, Meta, estará especializado en la atención de víctimas de violencia sexual, así como en servicios de salud materno infantil, con cobertura para la Orinoquia, la Amazonia y departamentos cercanos”, dijeron desde presidencia al respecto.

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#EnImágenes 📸| El Gobierno del Presidente@PetroGustavo le cumple a las mujeres víctimas del conflicto armado. Hoy se presentó al país el acto de adjudicación del Hospital de la Paz, un proyecto que pretende transformar la atención integral a las víctimas de violencia sexual… pic.twitter.com/sS9cWju3vA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 17, 2026

El presidente Gustavo Petro se refirió al futuro del Hospital de la Paz luego de recibir el diseño finalizado del proyecto. Durante su intervención, el mandatario planteó la necesidad de garantizar que la obra avance y no termine detenida, como ocurrió con el Hospital San Juan de Dios cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Bogotá.

Petro señaló que uno de los principales problemas de las obras públicas es que, pese a contar con estudios, diseños completos y estar listas para pasar a la etapa de construcción, pueden quedar suspendidas por decisiones de gobiernos posteriores.

El jefe de Estado cuestionó que proyectos pensados para beneficiar a la ciudadanía pierdan continuidad cuando cambia la administración encargada de ejecutarlos. Por eso, insistió en la importancia de establecer mecanismos que permitan proteger este tipo de iniciativas y asegurar que lleguen a las comunidades.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.