Y lo hizo con cifras y denunciando cuáles serían las entidades implicadas en escándalos o focos de corrupción hallados en medio del proceso de empalme que ya completa varias semanas.

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Según informó el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, las regularidades encontradas en el empalme ya fueron radicadas ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Se trata de cuatro denuncias por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos del gobierno saliente de Gustavo Petro.

Así mismo, alerta sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, “estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad”.

(Vea también: Petro, desatado con suspensión del empalme: anunció que dejará “sillas vacías” y hasta metió a Hitler)

Empalme de De la Espriella halla presunta corrupción en gobierno Petro

Según la información del empalme, la segunda y la tercera denuncia apuntan al ICBF, que suscribió un convenio por más de 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó, pese a que dicha entidad ya se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y presentaba antecedentes de baja ejecución.

“Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40 % en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos en recursos inicialmente comprometidos. Niños menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad pagaron las consecuencias de esa contratación irresponsable”, afirma el comunicado emitido por el equipo de empalme de De la Espriella.

La cuarta, y última denuncia de hoy, recae en Electrohuila, donde la Procuraduría ya abrió indagación previa por una presunta reforma estatutaria diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa.

“Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer Empalme Anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios”, sentenció el equipo del presidente electo de Colombia.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.