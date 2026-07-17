Aunque Abelardo De La Espriella todavía no se posesiona, ya recibió un sorpresivo y emotivo mensaje público por parte de un grupo de jóvenes talentos colombianos de la robótica: 15 niños que obtuvieron un cupo para competir en el Mundial RoboRAVE 2026, en Japón, hicieron un llamado público al presidente electo para solicitar apoyo económico.

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Los estudiantes lograron clasificar con éxito gracias a su excelente rendimiento académico, pero actualmente carecen de los recursos financieros indispensables para costear el costoso viaje al continente asiático.

La delegación nacional está conformada por 15 menores de edad, con rangos de vida que van desde los siete hasta los catorce años, acompañados por cuatro entrenadores experimentados.

Los brillantes competidores provienen de diversas regiones geográficas de Colombia, distribuidos estratégicamente de la siguiente manera: cuatro pertenecen a Neiva, seis a Barranquilla, dos a Santa Marta y tres a Envigado.

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María Lucía Madero Ramírez, una niña de siete años que integra la delegación colombiana, lideró el video dirigido con mucha esperanza al mandatario electo de la república.

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En la grabación, la menor explicó con sus propias palabras la situación: “no fue fácil, pero hoy tenemos el honor de representar a nuestro país”, afirmando el gran orgullo de su grupo.

La niña de siete años continuó con su sentida petición para que el nuevo gobierno entrante patrocine formalmente el costoso traslado de todo el equipo hasta el certamen internacional:

“Presidente, hoy necesitamos su ayuda, ya hemos hecho nuestra parte, entrenamos durante meses, competimos y conseguimos este lugar, pero no tenemos los recursos económicos para viajar. Queremos llevar la bandera de Colombia hasta Japón y necesitamos su apoyo para hacerlo realidad”, expresó la menor.

La clasificación a este prestigioso evento de tecnología educativa es el resultado directo de largas jornadas de dedicación, constante preparación científica y exigentes competencias locales de diseño electrónico.

Alejandra Ramírez, entrenadora de la delegación, explicó que no es la primera vez que un grupo colombiano obtiene un cupo para un mundial de robótica de esta importante categoría.

La profesional de la educación tecnológica manifestó con preocupación que la falta de recursos económicos es un obstáculo histórico recurrente para los jóvenes científicos de la nación colombiana:

“Ya es la quinta vez que nuestros niños clasifican a un mundial de robótica para representar a nuestro país, pero lamentablemente el apoyo económico del Estado y del sector privado ha sido nulo”, afirmó.

La mentora del equipo indicó que los padres de familia han tenido que recurrir a diversas actividades comunitarias de recolección de fondos para intentar costear los traslados internacionales:

“Nos ha tocado realizar diferentes actividades para hacer recaudo de dinero y el esfuerzo de sus padres. Gracias a esto hemos podido asistir a tres de los cuatro mundiales anteriores”, señaló.

La entrenadora recordó que anteriormente lograron viajar a China en dos ocasiones y a México, pero lamentó no haber podido asistir a Australia debido a la falta de presupuesto.

Ramírez insistió en que los menores ya cumplieron con todos los méritos deportivos y académicos exigidos para dejar en alto el buen nombre de su amada patria colombiana:

“Estos niños ya demostraron que tienen disciplina, talento y todo el mérito para representar nuestro país. Ahora necesitamos de su respaldo para que el esfuerzo de nuestros niños no se quede en tierra y puedan volar hasta lo más alto, llevando la bandera de nuestro país hasta Japón”, manifestó Alejandra Ramírez.

La petición formal busca que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, apruebe un auxilio que garantice la participación de la delegación en el importante certamen de robótica.

Los pequeños integrantes del destacado equipo cerraron el video con un llamado de optimismo y esperanza dirigido directamente a la máxima autoridad electa del gobierno nacional colombiano:

“Por favor, ayúdenos a representar a Colombia en Japón. Ayúdenos a hacer realidad este sueño”, concluye el mensaje dirigido al presidente electo.

Mientras llega una respuesta oficial, los padres de familia siguen buscando alternativas financieras urgentes para evitar que este valioso logro científico de los niños se pierda definitivamente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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