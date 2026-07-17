Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la tensión entre el Centro Democrático y el entorno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, produjeron un intenso debate en los estudios de Blu Radio. Los panelistas de la mesa de trabajo analizaron el tono desafiante del exmandatario, coincidiendo en que la actual coyuntura política podría derivar en una alianza táctica impensada hasta hace pocos días.

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Héctor Riveros, analista político, puso el foco en la dinámica de gobernabilidad que plantea el nuevo Ejecutivo. Para Riveros, la realidad del país exige consensos que el presidente electo parece subestimar. “Acá hay un proceso de fragmentación política, que exige gobiernos de coalición y eso pide acordar cosas con congresistas, no tener la posición arrogante de De la Espriella solo porque lo eligieron por mandato popular”, sentenció, sugiriendo que la actitud del mandatario podría estar aislando a su propia bancada incluso antes de iniciar el periodo legislativo.

Por su parte, Luis Ernesto Gómez elevó la apuesta al sugerir que el conflicto abierto por el exmandatario podría terminar configurando un bloque de oposición poco convencional. “Es que el ‘Tigre’ se puso a rasguñar al león, hasta que lo despertó“, afirmó Gómez, en referencia a la contundente reacción de Uribe ante los intentos de desplazar a su partido. El panelista destacó un detalle simbólico que llamó su atención: el uso del término “abejitas” por parte de Uribe, recordando que fue el mismo emblema utilizado por Gustavo Petro en su campaña presidencial de 2018.

Para Gómez, esta coincidencia no es fortuita, sino el preámbulo de una jugada política pragmática. “No es coincidencia porque van a terminar votando juntos; ayer Petro y Cepeda dijeron que no estaban cerrados a un acuerdo. Lo que está claro es que Petro y Uribe se están uniendo para votar por Honorio Henríquez al Senado”, señaló.

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Este análisis sugiere que, ante la presión de la nueva administración, los dos polos opuestos de la política colombiana —el uribismo y el petrismo— estarían encontrando terreno común para preservar su influencia en el legislativo. La elección de la mesa directiva del Senado, que antes se veía como un trámite para el gobierno entrante, se ha convertido en el primer gran examen de fuerza donde la antigua rivalidad podría quedar en pausa frente a un objetivo compartido: no permitir que el gobierno de De la Espriella tome el control total del Congreso.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.