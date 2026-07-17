La reciente entrevista con el expresidente Álvaro Uribe en Mañanas Blu expuso tensiones profundas sobre la configuración de las mesas directivas del Congreso para el nuevo periodo legislativo. El exmandatario reveló información sobre alianzas que, según él, buscan marginar a su colectividad. “Ayer tuve una información muy seria de que la senadora Martha Peralta se reunió con compromisarios del Pacto Histórico con el senador Deluque”, afirmó Uribe, expresando su preocupación ante un posible aislamiento: “David Barguil le dijo ayer a nuestros compromisarios que ya tenían una coalición con la Alianza Verde y yo dije nos van a dejar por fuera, al Centro Democrático, de las mesas directivas del Senado”.

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Para contrarrestar este escenario, Uribe puso sobre la mesa la candidatura de Honorio Henríquez. “Honorio Henríquez ha sido una persona garantista y una presidencia de él apoyará todos los proyectos del presidente De la Espriella porque somos del Gobierno, pero les dará todas las garantías a la oposición”, sostuvo. El expresidente enfatizó la lealtad de su bancada, recordando que han sido aliados incondicionales: “Este fue el primer partido que le dijo al presidente De La Espriella: somos partido de gobierno, y no le hizo ninguna exigencia burocrática”.

El punto de mayor fricción surgió respecto al nuevo partido “Defensores por la Patria”. Uribe relató una conversación directa con el presidente Abelardo de la Espriella, donde mostró su molestia por considerar que sectores cercanos al mandatario buscan desplazar al Centro Democrático. “Usted había dicho que no iba a crear partido y están creando partido, y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático, y yo tengo que defender al Centro Democrático”, narró sobre el diálogo.

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La advertencia de Uribe fue contundente y cargada de simbolismo animal: “Todo lo que sea el presidente del Tigre en favor de la patria… lo apoyamos. Pero si el Tigre por su entorno ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan”. Aunque el exjefe de Estado aclaró que mantiene un aprecio personal por De la Espriella, denunció que en su entorno existe una “rabia” que pone en peligro a su partido. Uribe cerró con un llamado a la militancia para movilizarse, reafirmando que, pese a las diferencias con el círculo cercano del presidente, el Centro Democrático defenderá su legado legislativo este 20 de julio

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