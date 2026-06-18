La senadora Paola Holguín presentó su renuncia al Congreso de la República y al Centro Democrático, decisión que marca un nuevo episodio dentro de las tensiones que ha enfrentado la colectividad en los últimos meses.

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(Vea también: Fiscalía cita a indagatoria a Uribe por masacres de El Aro y La Granja: el expresidente reaccionó)

La dirigente antioqueña comunicó su decisión a través de un mensaje enviado en sus grupos de WhatsApp a los integrantes de su bancada, con quienes compartió varios años de trabajo legislativo.

Varios medios, entre ellos Caracol Radio, conocieron el mensaje y lo divulgaron:

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#POLÍTICA #ATENCIÓN | La senadora Paola Holguín renunció al Centro Democrático luego de haber expresado diferencias con la colectividad y no recibir el aval para buscar la reelección en el próximo cuatrienio. Se despidió de sus copartidarios con este mensaje: “Gracias de todo… pic.twitter.com/uyJuKECdDv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 18, 2026

Su salida se produce después de haber participado en el proceso interno mediante el cual el partido definió a su candidata presidencial para las elecciones de 2026.

Paola Holgúin había manifestado inconformidades

Holguín hizo parte del grupo de dirigentes que buscó representar al uribismo en la carrera por la Casa de Nariño, proceso que finalmente ganó Paloma Valencia.

Según La FM, que citó fuentes anónimas, la congresista había expresado inconformidades frente a algunas decisiones adoptadas durante el proceso interno de la colectividad.

Según esas versiones, dichas diferencias terminaron profundizando el distanciamiento entre Holguín y sectores de la dirección partidista.

El mensaje con el que Paola Holgúin se despidió de sus compañeros

En el mensaje enviado a la bancada, Holguín agradeció los años compartidos dentro del partido y aseguró que siempre actuó pensando en el servicio al país.

“Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas, tantos dolores, tantos sueños y tantas alegrías”, escribió la dirigente política.

Asimismo, pidió excusas por los errores que pudiera haber cometido durante su trayectoria pública y deseó éxito a quienes continúan ejerciendo sus funciones desde la colectividad.

La decisión de Holguín representa la salida de una de las figuras más visibles del uribismo en el Congreso y vuelve a poner sobre la mesa las diferencias internas que dejó la reciente carrera presidencial dentro del Centro Democrático. ¿Se le desmorona el partido a Uribe?

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