El senador Iván Cepeda ha formalizado lo que venía anticipando: su ausencia en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto de 2026. Esta decisión no es un simple desplante protocolario, sino el punto de partida de lo que él denomina un nuevo paradigma de oposición política en Colombia: la “desobediencia civil pacífica”.

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Para Cepeda, los argumentos que sostienen esta postura se dividen en dos ejes fundamentales. En primer lugar, la distinción ética y política que hace entre el resultado electoral y la legitimidad del mandato. “Yo no reconozco al presidente en su legitimidad, he reconocido en su resultado”, ha declarado enfáticamente. Bajo esta lógica, el senador sostiene que, aunque el conteo de votos es un hecho innegable, la postura política del mandatario electo —especialmente en temas de soberanía y relación con otras constituciones— rompe el pacto de confianza que, a su juicio, requiere la investidura.

El segundo argumento se centra en el concepto de “resistencia”. Cepeda cuestiona la coherencia del nuevo gobierno frente a la Constitución nacional. Su tesis principal, que ha repetido en varios escenarios, es que la desobediencia es la respuesta democrática ante un gobierno que, según él, pone en riesgo la institucionalidad. “Peligroso es respetar nuestra soberanía. Explíqueme cómo es posible que un mandatario cumpla otra constitución por encima de la nuestra”, argumentó recientemente. Para el congresista, desobedecer no es un acto de rebeldía sin causa, sino una herramienta para no “cooperar” con medidas que, desde su perspectiva, riñen con la ley o con los derechos fundamentales.

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Esta desobediencia, insiste Cepeda, no implica el uso de la violencia ni la paralización de sus funciones legislativas. Al contrario, promete un ejercicio riguroso de control político en el Congreso, pero acompañado de acciones extraparlamentarias que buscarán, según él, impedir que las políticas que considera perjudiciales se conviertan en realidad. El senador ha dejado claro que su oposición será total: desde el debate en el Capitolio hasta las movilizaciones ciudadanas.

Con este anuncio, el legislador del Pacto Histórico busca liderar un movimiento que no se limite al trámite de leyes, sino que cuestione la legitimidad ética del ejercicio del poder por parte de De la Espriella. La pregunta que queda en el aire es si este modelo de oposición, que busca “desobedecer civilmente”, encontrará eco en el resto de la bancada o si, por el contrario, terminará aislando al sector más radical del petrismo.

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