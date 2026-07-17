La carrera por la Presidencia del Senado de la República ha dado un giro estratégico de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio. El senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta ha logrado consolidar un respaldo robusto y determinante tras el anuncio oficial de varias fuerzas políticas que han decidido adherirse a su candidatura para liderar la corporación durante el primer año de la legislatura 2026–2027.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada de este viernes dejó clara la tendencia en las negociaciones legislativas. Por un lado, una coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (AICO) emitió un pronunciamiento conjunto confirmando que, tras deliberaciones internas y decisiones mayoritarias de sus senadores, han optado por apoyar la aspiración de Deluque. Este bloque, que agrupa diversas corrientes ideológicas, marca un precedente importante en la construcción de mayorías necesarias para controlar la agenda legislativa y la dirección de la Cámara Alta.

A este respaldo se sumó casi de forma simultánea el Partido Alianza Social Independiente (ASI). Mediante un comunicado oficial fechado el 16 de julio, la colectividad informó que su bancada decidió brindar su apoyo al congresista, destacando que la determinación fue adoptada “en ejercicio de su autonomía y conforme a las dinámicas propias de la organización legislativa”. Aunque el partido no ofreció detalles sobre posibles acuerdos programáticos, la jugada posiciona a Deluque como una figura capaz de aglutinar apoyos de sectores variopintos dentro del espectro político.

Estos anuncios llegan en un momento crítico. A solo días de la instalación del Congreso, las bancadas están inmersas en un intenso “ajedrez” político para definir la integración de las mesas directivas y la distribución de cargos clave. La Presidencia del Senado no es solo un cargo administrativo; es la posición encargada de conducir los debates, definir el orden del día y ejercer la representación institucional frente a los otros poderes del Estado.

Lee También

La movida de Deluque, al sumar a estos cuatro partidos, envía un mensaje de fuerza al resto de las colectividades que aún se encuentran en proceso de negociación. Con este bloque ya asegurado, el panorama para la elección del 20 de julio comienza a despejarse, dejando a Deluque en una posición privilegiada para asumir las riendas del Senado en el inicio de este nuevo cuatrienio legislativo. La expectativa ahora se traslada a cómo reaccionarán las bancadas opositoras o independientes ante esta consolidación de poder.