La deportación de ‘Beto’ Coral de Estados Unidos desembocó en una nueva declaración de Iván Cepeda sobre las acciones que tiene previstas de cara al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En una declaración hecha ante medios de comunicación este viernes 17 de julio de 2026, el congresista del Pacto Histórico confirmó que asumirá su cargo luego de perder en las pasadas elecciones.

“Reafirmo mi derecho a posesionarme como senador de la república, hacer uso del estatuto de oposición y declarar mi desobediencia civil”, indicó en primera instancia.

En esa misma línea, a pesar de que antes reconoció el triunfo del presidente electo en los resultados del escrutinio, se plantó sobre la actitud que va a asumir en el próximo mandato.

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“De la Espriella podrá posesionarse como presidente, pero no por ese acto formal tendrá legitimidad política y ética como presidente”, indicó Cepeda sobre el próximo mandatario.

De hecho insistió en su cuestionamiento contra De la Espriella por la posición que tiene ante Estados Unidos, al poner sobre la mesa varios puntos que considera como pruebas de su planteamiento.

“Tenemos nuevos elementos que corroboran la afirmación que hice en este escenario. Están traicionando a nuestro país y a nuestra soberanía”, aseguró en la rueda de prensa replicada en YouTube.

De hecho, al tiempo que cuestionó la propuesta de tener más presencia estadounidense en Colombia para fortalecer la seguridad, metió el caso de la deportación de ‘Beto’ Coral como una de las razones de su argumentación.

“No me cabe duda que esa decisión [deportar a Coral] corresponde a una solicitud de De la Espriella”, aseveró, al tiempo que criticó al ganador de las elecciones por su “silencio” luego del asesinato de Joan Sebastián Durán por parte de la ICE.

Incluso consideró que el eventual establecimiento de fuerzas estadounidenses en territorio colombiano se convierte en una “amenaza”, en lo que consideró una nueva política transnacional.

Uno de los ‘bombazos’ de esta rueda de prensa fue el anuncio de parte del referente del Pacto Histórico de cara a la llegada del próximo mandatario de Colombia.

Cepeda anunció que no estará en la posesión de De la Espriella sin importar en donde se lleve a cabo, en medio del debate que surgió sobre la posibilidad de que se lleve a cabo en una guarnición militar.

Incluso, agregó que tiene previstas acciones para ese viernes 7 de agosto, aunque no se refirió en específico a los planes que llevará a cabo durante esta jornada clave para los colombianos.

La deportación del creador de contenido ‘Beto’ Coral ha sido uno de los focos de controversia durante las últimas semanas en la política nacional y ahora se convirtió en parte de las justificaciones de la oposición.

El excandidato del Pacto Histórico, que obtuvo más de 12 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha dejado en evidencia sus dudas sobre la doble ciudadanía de De la Espriella, en este caso, como estadounidense desde 2023.

Uno de los factores por el que pone la lupa es el juramento de lealtad a Estados Unidos, que expresa como una amenaza para la soberanía de Colombia por parte de un presidente.

Cabe recordar que Cepeda indicó cómo hará la desobediencia civil un día antes durante una entrevista con Blu Radio en la que se convirtió en su primera conversación con esa emisora después de perder los comicios.

Lo cierto es que al final de la aparición ante los medios de comunicación en este viernes 17 de julio se despidió sin ofrecer mayores declaraciones ni respuesta sobre sus anuncios.

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