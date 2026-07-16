Luego de regresar a Colombia en un vuelo con ciudadanos deportados desde Estados Unidos, el activista ‘Beto’ Coral se refirió a su situación migratoria y aprovechó para enviar un mensaje al abogado Abelardo de la Espriella, con quien ha protagonizado fuertes diferencias políticas en los últimos años.

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(Vea también: Filtran foto de ‘Beto’ Coral en el momento en que es deportado a Colombia; ya está en avión)

Durante sus primeras declaraciones, Coral aseguró que su llamado va más allá de las disputas personales o ideológicas y pidió que la situación de los colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos se convierta en una prioridad para el próximo gobierno.

“El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana que está detenida en las peores condiciones y que está sin el debido proceso”, manifestó el activista.

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Coral sostuvo que su experiencia le permitió conocer de cerca las condiciones en las que permanecen numerosos migrantes colombianos mientras esperan una decisión de las autoridades estadounidenses. Según explicó, muchos enfrentan largos periodos de detención y dificultades para acceder a un proceso migratorio oportuno.

Beto Coral ya está en Colombia. Aterrizó en Catam, Bogotá, la noche de este 16 de julio tras gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wKKRgShSiM — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Además, pidió que el tema haga parte de la agenda del próximo mandatario y que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento consular para quienes atraviesan este tipo de procesos.

¿Por qué deportaron a ‘Beto’ Coral de Estados Unidos?

La deportación de ‘Beto’ Coral se produjo luego de permanecer un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser detenido el pasado 16 de junio en Arizona. De acuerdo con la versión de las autoridades estadounidenses, Beto Coral perdió el estatus migratorio que le permitía permanecer legalmente en el país y, por ese motivo, fue incluido en un proceso de deportación, según recogió Semana. Sin embargo, Coral rechaza esa explicación. El creador de contenido sostiene que desde 2015 residía en Estados Unidos mientras tramitaba una solicitud de asilo político, además de contar con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura. Por esa razón, asegura que la decisión obedeció a una persecución política relacionada con su activismo y no a una infracción migratoria. El caso también desató un choque de versiones entre ambos gobiernos. Mientras el presidente Gustavo Petro afirmó que Coral fue víctima de una persecución política, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que la medida respondió exclusivamente a su situación migratoria, al considerar que ya no tenía autorización para permanecer en territorio estadounidense.

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