El representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, volvió a visitar un predio en Tunja (Boyacá) donde, según explicó, debía construirse un Centro de Abastecimiento Solidario, proyecto anunciado por el Gobierno nacional. Sin embargo, aseguró que en el lugar solo encontró un lote con ganado.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Briceño afirmó que el terreno estaba destinado a albergar una plaza de mercado y un comedor comunitario, iniciativa que, según indicó, fue anunciada por el presidente Gustavo Petro y el entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

“Fuimos a Tunja nuevamente a hacerle seguimiento a la plaza de mercado y comedor comunitario prometido por Petro y Gustavo Bolívar y lo único que encontramos fue un lote vacío con vacas. ¿Dónde está la plata?“, escribió el congresista en la publicación que acompañó el recorrido.

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Durante el video, Briceño sostuvo que para ese proyecto se habrían destinado 3.000 millones de pesos y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde el anuncio, no se evidencien avances en la ejecución de las obras. El representante aseguró que continuará haciendo seguimiento al destino de esos recursos y al estado de la iniciativa.

@daniel.bricen Fuimos a Tunja nuevamente a hacerle seguimiento a la plaza de mercado y comedor comunitario prometido por Petro y Gustavo Bolivar y lo único que encontramos fue un lote vacío con vacas. ¿Dónde está la plata? ♬ sonido original – Daniel F. Briceño

¿De qué se trataba la propuesta sobre Centro de Abastecimiento Solidario?

El proyecto hacía parte de la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a través de Prosperidad Social. La iniciativa buscaba construir 150 centros en distintas regiones del país con una inversión cercana a 500.000 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la economía popular y contribuir a reducir el hambre.

En el caso de Tunja, según Caracol Radio, el diseño incluía un comedor comunitario, un centro de acopio para productos agrícolas, espacios para la comercialización directa de alimentos por parte de campesinos y pequeños productores, locales comerciales, una zona multipropósito y un punto de distribución de Bienestarina para población vulnerable.

Durante el lanzamiento de la estrategia, el entonces director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, explicó el alcance de estas obras y aseguró: “Son 150 de estos PAS que construiremos en el país; más de medio billón de pesos se invirtieron para llevar soluciones contra el hambre para más de 7 millones de personas en Colombia”.

En otra intervención añadió que cada Punto de Abastecimiento Solidario “es una plaza de mercado que va a tener varios servicios; aparte de prestar un servicio a la gente para la venta de verduras, tendrá un centro de acopio para que los campesinos de la zona traigan sus productos; va a tener un comedor y una cocina comunitaria, que va a ser sostenida por el Estado”.

Con los Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), impulsaremos la economía popular y mitigaremos el hambre. Con una inversión de 500.000 millones de pesos, el Gobierno del Cambio, a través de @ProsperidadCol, ha lanzado una convocatoria para la construcción de 150 Puntos de… pic.twitter.com/7NbaMvbjPb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 31, 2024

La propuesta buscaba, además, eliminar intermediarios entre productores y consumidores para ofrecer alimentos a precios más bajos, fortalecer las economías campesinas y facilitar el acceso a productos básicos para las familias en condición de vulnerabilidad.

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