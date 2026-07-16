En un movimiento que marca una ruptura absoluta con la política exterior del gobierno saliente de Gustavo Petro, el equipo de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha confirmado una hoja de ruta que reconfigura por completo la postura de Colombia ante Israel en el escenario internacional. Tras una reunión de alto nivel sostenida en Washington por el canciller designado Ómar Bula Escobar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha quedado claro que la política diplomática con el país hebreo sufrirá un cambio profundo. La administración entrante anunció que Colombia retirará oficialmente su apoyo a la denuncia contra Israel por el conflicto en Gaza que cursa actualmente ante la Corte Internacional de Justicia.

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El acuerdo alcanzado contempla la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas a partir del 7 de agosto, día de la posesión presidencial. Dentro de los compromisos adquiridos se encuentra el intercambio inmediato de embajadores entre ambas naciones. Asimismo, el gobierno de De La Espriella avanzará en el traslado de la Embajada de Colombia hacia Jerusalén, la capital de Israel, contando con el acompañamiento directo del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí para dicho proceso. Como medida adicional para fortalecer el vínculo, se ha pactado la eliminación recíproca de visas para facilitar el flujo de ciudadanos entre los dos países.

El documento emitido por el equipo del presidente electo fue enfático al criticar la gestión anterior, señalando que la relación histórica fue rota de manera unilateral por el gobierno de Gustavo Petro. Bajo esta premisa, la nueva administración se comprometió a retomar una posición que definieron como seria y responsable en el sistema de Naciones Unidas. Según expresaron, la relación histórica volverá a fortalecerse y Colombia recuperará su palabra diplomática, así como su lugar como socio confiable en el mundo.

Con esta decisión, De La Espriella busca enviar un mensaje de confianza a sus aliados internacionales y respalda la posición que Israel ha mantenido desde el inicio de la controversia jurídica. En su momento, el gobierno israelí rechazó categóricamente la demanda de Sudáfrica, a la que Colombia se había sumado, tildándola de una distorsión completa de la realidad y acusando a los demandantes de ignorar que la organización Hamás infiltró Israel para ejecutar, masacrar y secuestrar ciudadanos israelíes. Este anuncio representa un giro radical en el panorama diplomático colombiano y se perfila como uno de los ejes centrales del inicio del nuevo mandato.