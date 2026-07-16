Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades investigan la muerte de Carlos Evelio García, un profesor que fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la Ciudadela Simón Bolívar, en Ibagué.

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El cuerpo fue encontrado luego de que residentes del sector reportaran fuertes olores provenientes de una vivienda, situación que motivó la presencia de los organismos de emergencia y de la Policía Nacional.

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Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron sin vida a Carlos Evelio García, un docente que, según vecinos, residía solo en el lugar y presentaba una limitación visual.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo habría permanecido varios días dentro de la vivienda antes de ser hallado. Sin embargo, aún no se conocen las causas y el tiempo exacto de su fallecimiento.

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Tras el hallazgo, las autoridades trabajaron para localizar a los familiares de Carlos Evelio García, ya que el hombre vivía solo. Finalmente sus seres queridos fueron contactados y le dieron sepultura al profesor.

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