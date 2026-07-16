Lo que debía ser una jornada de descanso y turismo terminó en tragedia para tres familias. En menos de 24 horas, tres personas murieron por inmersión en playas ubicadas en el corredor turístico del Parque Tayrona, en zona rural de Santa Marta, un sector donde las autoridades habían advertido sobre el peligro de ingresar al mar debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca.

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Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Alberto Camargo Orejuela, de 41 años y oriundo de Bogotá; Yeraldin Quintero, de 24 años, y Juan Diego Guachemené, de 19.

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De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron entre el martes y el miércoles en las playas Los Cocos, en el sector de Mendihuaca, y Los Ángeles, en Los Naranjos.

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Según reportaron las autoridades y organismos de socorro, las víctimas ingresaron al mar pese a las alertas emitidas por el deterioro de las condiciones marítimas, ocasionado por el incremento de los vientos en la zona.

Las fuertes corrientes de resaca y el oleaje dificultaron que los bañistas pudieran regresar a la orilla y complicaron las labores de rescate.

El primer caso se registró en la playa Los Cocos, donde murió Nicolás Alberto Camargo Orejuela mientras disfrutaba de un paseo turístico. Horas después, una nueva emergencia movilizó a los equipos de rescate hasta la playa Los Ángeles, donde Yeraldin Quintero y Juan Diego Guachemené fueron arrastrados por las corrientes.

Habitantes del sector y rescatistas intentaron auxiliarlos, pero las condiciones del mar impidieron una respuesta efectiva y ambos fueron recuperados sin signos vitales. En menos de un día, tres familias recibieron la noticia de la muerte de sus seres queridos.

Durante los últimos días, los organismos de socorro mantenían activa una alerta por el comportamiento del mar Caribe frente a las costas de Santa Marta.

Los fuertes vientos incrementaron el tamaño de las olas y fortalecieron las corrientes de retorno, un fenómeno que, según expertos, puede arrastrar rápidamente a una persona mar adentro incluso si sabe nadar.

Especialistas consultados coinciden en que playas como las ubicadas entre Mendihuaca, Los Naranjos y otros sectores cercanos al Parque Tayrona presentan condiciones que exigen extremar las medidas de precaución debido a la pendiente del fondo marino y a la presencia frecuente de corrientes de resaca.

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El corredor turístico del Parque Tayrona recibe diariamente a cientos de visitantes nacionales y extranjeros atraídos por sus paisajes y playas. No obstante, habitantes y prestadores turísticos han señalado que algunos sectores no cuentan con puestos permanentes de salvavidas ni con personal suficiente para atender de manera inmediata este tipo de emergencias.

También advierten que las corrientes de resaca suelen ser difíciles de identificar para quienes desconocen el comportamiento del mar, lo que aumenta el riesgo para los bañistas.

Tras las tres muertes, las autoridades reiteraron la importancia de no ingresar al agua cuando existan advertencias por fuertes vientos, oleaje elevado o corrientes peligrosas.

Asimismo, recomendaron seguir las indicaciones de los organismos de socorro y operadores turísticos, evitar nadar en playas sin vigilancia y abandonar el mar si las condiciones cambian de manera repentina.

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