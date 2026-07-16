Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la vereda Mercedes Oval, en jurisdicción del municipio de Guamo, fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor a orillas de un canal de riego, hecho que generó conmoción entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con información preliminar, el hombre se movilizaba en una bicicleta y, al parecer, perdió el control, lo que habría provocado su caída accidental al canal. Como consecuencia del incidente, falleció en el lugar.

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Tras el reporte de la comunidad, unidades de la Policía de Guamo se desplazaron hasta la zona, adelantaron labores de verificación y acordonaron el área mientras se atiende la situación.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se realice el levantamiento del cuerpo y se avance en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

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