En medio de los encendidos debates sobre la transición de poder en Colombia, las especulaciones sobre lo que pasaría si el presidente saliente, Gustavo Petro, se niega a reconocer el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella han inundado las redes sociales. Sin embargo, en los micrófonos de Voz Populi, el programa de Blu Radio dirigido por Hernando Paniagua, el analista político Pedro Viveros le bajó la temperatura a la polémica con un baño de realidad constitucional.

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De acuerdo con el análisis de Viveros, los temores sobre un bloqueo en el traspaso de mando carecen de fundamento legal debido a la robustez de la democracia del país. El analista fue tajante al explicar el panorama:

“No habría ningún tipo de consecuencia porque en país como Colombia que es un Estado de derecho y una democracia sólida existe una cosa que son las instituciones y quién determina a los colombianos quién es el mandatario por los próximos 4 años no es Gustavo Petro, es la autoridad electoral, que entrega un certificado reconociendo Abelardo de la Espriella”.

Para Viveros, el camino que viene está claramente delimitado por la ley de leyes y no por los gustos o las antipatías del mandatario de turno. La legitimidad de De la Espriella proviene directamente de la voluntad popular expresada en las urnas y de los mecanismos que contempla la Constitución para formalizar su mandato.

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#OpiniónEnBlu Pedro Viveros explica cómo es el proceso de posesión presidencial y analiza si el hecho de que el presidente Gustavo Petro no reconozca al presidente electo, Abelardo De la Espriella, podría tener implicaciones institucionales. #VozPopuli pic.twitter.com/6snYySGnq3 — Voz Populi (@VozPopuli) July 16, 2026

Al respecto, el analista detalló cómo se surtirá el proceso protocolario y legal que dejará al nuevo presidente con todas las facultades de su cargo:

“Abelardo de la Espriella sacó la mayoría de votos y el artículo de constitución dice que él es el facultado. Ahora sigue la posesión, debe hacerlo ante el Congreso y debe existir un quórum, en ese momento el presidente jura ante el presidente del Senado de la República y al vicepresidente lo juramenta el de la Cámara porque es una democracia representativa. Después de eso hay un evento que es más formal y es cuando el mandatario saliente le entrega las llaves de la Casa de Nariño”.

Con este análisis, la mesa de Voz Populi dejó en claro que la tradicional foto del presidente saliente estrechando la mano del entrante y entregándole de manera simbólica las llaves del palacio presidencial es, precisamente, un acto de mera cortesía. El verdadero poder y el inicio del nuevo cuatrienio se sellan bajo la gravedad del juramento ante el poder legislativo, un blindaje institucional que garantiza que, más allá de cualquier tensionamiento político, las reglas de juego en Colombia se respetan.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.