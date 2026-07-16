El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad se convirtió en un dolor de cabeza para trabajadores que denunciaran presuntos incumplimientos en el pago de salarios y otras obligaciones laborales.

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(Vea también: ¿Se acabó el Ministerio de la Igualdad? Empleados fueron a trabajar y no los dejaron entrar?

Según el sindicato de la entidad, varios funcionarios aseguran no haber recibido la remuneración correspondiente a los últimos días de trabajo ni otros conceptos derivados del cierre de la cartera.

La situación fue expuesta en redes sociales por el periodista Ronny Suárez, quien reunió las quejas de contratistas y empleados, a los que el Gobierno no responde por el cierre de los canales de comunicación de la entidad.

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“Apenas llegó el 20 de junio, nos clausuraron los correos institucionales sin previo aviso… nadie responde los correos, ni los mensajes, ni las llamadas desde el Fondo de la Igualdad”, se lee en una de las denuncias.

De acuerdo con el comunicador, algunos empleados también enfrentan incertidumbre sobre el pago de sueldos atrasados, pagos de comisiones y aportes al sistema de seguridad social.

“Nuestras comisiones debían ser pagadas por nosotros los contratistas desde nuestro bolsillo, y luego de meses de demora, eran reembolsadas”, se lee en uno de los testimonios recopilados por Suárez.

Es dramático lo que pasa con los contratistas y funcionarios salientes de @MinIgualdad_Col. Tras el anuncio de su liquidación, literalmente dejaron abandonados a los trabajadores y nadie responde por meses laborados. Son decenas de casos iguales a los que comparto a continuación: pic.twitter.com/v6Ns2k5r1o — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) July 16, 2026

¿Por qué se liquidó el Ministerio de Igualdad?

El cierre del Ministerio de Igualdad y Equidad se produjo luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a la cartera, al considerar que presentó vicios durante su trámite en el Congreso. Por el fallo del alto tribunal, la cartera quedó sin respaldo jurídico desde el 30 de junio de 2026.

En medio de ese procedimiento, las funciones que desempeñaba el ministerio comenzaron a ser redistribuidas entre otras entidades del Estado, mientras se adelantan los trámites administrativos relacionados con la terminación de contratos, el manejo de bienes y el cierre de las operaciones de la entidad.

Hasta el momento de conocerse las denuncias, el Ministerio de Igualdad en liquidación no había emitido un pronunciamiento público sobre los señalamientos hechos por el sindicato. Tampoco se conocía una respuesta oficial frente a las reclamaciones relacionadas con los presuntos pagos pendientes.

Los trabajadores manifestaron que esperan una solución pronta y que las autoridades aclaren el cronograma previsto para cumplir con las obligaciones laborales derivadas del proceso de liquidación.

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