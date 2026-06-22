Uno de los proyectos bandera del Gobierno de Gustavo Petro comenzó oficialmente su etapa final, pues el Ejecutivo expidió el decreto que ordena el inicio de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una entidad que nació como una de las principales apuestas de la administración, pero que terminó afectada por decisiones judiciales y obstáculos legislativos.

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La medida llega después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a la cartera y de que un nuevo intento por darle continuidad no prosperara en el Congreso de la República. Con este panorama, el Gobierno avanzó en el cierre formal de la entidad mediante la expedición de la normativa correspondiente.

Ministerio de la Igualdad entró en liquidación: qué pasará con la entidad

El decreto establece que la institución pasará a llamarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, una modificación que marca el comienzo de la transición hacia su desaparición definitiva. El documento también fija una hoja de ruta para el cierre progresivo de las actividades que venía desarrollando la entidad.

Asimismo, el proceso tendrá inicialmente una duración de un año, período durante el cual se adelantarán las acciones administrativas necesarias para desmontar la estructura institucional creada en 2023. Durante ese tiempo se definirán aspectos relacionados con contratos, bienes, personal y obligaciones pendientes.

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La entidad había sido creada mediante la Ley 2281 de 2023 y estaba llamada a coordinar políticas públicas enfocadas en poblaciones históricamente vulnerables. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional terminó dejando sin soporte jurídico la existencia del ministerio, situación que condujo a su liquidación.

Mientras avanzan los trámites para el cierre de la cartera, también crece la incertidumbre entre quienes trabajaban allí. Este lunes 22 de junio, cientos de empleados protagonizaron protestas frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el centro de Bogotá, para expresar su preocupación por el futuro laboral que enfrentarán tras la desaparición de la entidad.

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