Un innovador programa nacional de fomento lector inicia oficialmente con la entrega de incentivos este 15 de julio de 2026, facilitando el acceso a la cultura para las poblaciones más vulnerables, de la mano de la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

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Los bonos de lectura en Colombia son incentivos económicos de 60.000 pesos destinados a promover los hábitos de lectores y la adquisición de textos en todo el territorio nacional. Es determinante remarcar que el periodo de redención de los bonos es de dos meses a partir de la emisión del bono o hasta agotar

existencias.

Diez mil jóvenes colombianos con edades entre los 18 y los 28 años, registrados con Sisbén vigente, se benefician directamente de este valioso proyecto de inclusión social hoy.

Los favorecidos pueden canjear esta ayuda por libros o cómics gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia.

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La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de Fundalectura y de la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI) para dinamizar la circulación del sector editorial en las regiones.

Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, resaltó el impacto de la iniciativa sobre el desarrollo del comercio librero del país.

“Este ‘Bono de lectura’ dinamiza la economía del libro en el país, le da un espaldarazo a las librerías que siguen resistiendo y contribuye a incentivar la lectura en los jóvenes”, exaltó la funcionaria.

De igual manera, Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, afirmó que la iniciativa estatal se diseñó con un enfoque social muy claro.

“Busca garantizar que los recursos públicos destinados en la Canasta Básica Cultural beneficien de manera prioritaria a una población que enfrenta barreras económicas para acceder a bienes y servicios culturales”, explicó.

¿Cómo registrarse y acceder al Bono de lectura?

El registro de beneficiarios inicia este 15 de julio de 2026 en la respectiva plataforma digital. Los usuarios obtienen un código QR para ejecutar las compras presenciales.

Los establecimientos comerciales e independientes interesados en actuar como puntos de redención autorizados completaron su proceso de inscripción obligatoria hasta el pasado 24 de junio de 2026.

La plataforma enviará el código directamente al correo electrónico registrado. La redención se hará de manera exclusivamente presencial en cualquiera de las librerías independientes y autorizadas que participan actualmente.

Para reclamar el beneficio, presente su documento de identidad original en físico, el certificado vigente del Sisbén y el respectivo bono digital en la caja del establecimiento seleccionado.

El valor total de la adquisición debe ser igual o superior a $ 65.000. El subsidio cubre $ 60.000 y el usuario comprador aportará de su bolsillo $ 5.000 adicionales como mínimo.

Parece importante remarcar que estos son bonos de consumo cultural a nivel nacional, lo que sirve de respaldo para el desarrollo de quienes están beneficiados.

Así, el recurso financiero aplica únicamente para la compra de libros o cómics nacionales e importados. El sistema entregará solo un auxilio por persona, siendo personales e intransferibles.

Con esta iniciativa, la entidad continúa avanzando en la Canasta Básica Cultural para que más jóvenes accedan a la lectura, amplíen sus oportunidades y participen de la vida nacional.

La Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) coordina la operación del Proyecto Bono de lectura, gestionando la vinculación de librerías y verificando requisitos técnicos.

La entidad hará el seguimiento operativo de la iniciativa nacional y administrará los reportes de validación relacionados con la redención de estos beneficios.

Por su parte, Fundalectura brindará acompañamiento técnico, apoyará las tareas de divulgación y asumirá el pago directo a las librerías por los bonos efectivamente redimidos.

Los establecimientos seleccionados integrarán el directorio oficial de comercios autorizados, asumiendo el compromiso de cumplir con los rigurosos lineamientos operativos y administrativos establecidos.

Esta articulación sectorial garantiza un proceso transparente y eficiente, impulsando la reactivación económica de los negocios literarios en todo el país.

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