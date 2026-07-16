Por: Portal Bogotá

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Durante 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ha acompañado, en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT), a 1.466 mujeres valoradas por Medicina Legal con riesgo de feminicidio, fortaleciendo su acceso a atención integral y la activación oportuna de medidas de protección.

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El aumento en las valoraciones de riesgo no significa, por sí solo, que hayan aumentado las violencias contra las mujeres. Que más situaciones sean identificadas permite reconocer señales de peligro, establecer el nivel de riesgo y ampliar las oportunidades de activar la respuesta institucional antes de que las violencias lleguen a su expresión más extrema.

Las valoraciones son realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y permiten estimar la probabilidad de que una mujer víctima de violencia por parte de su pareja o expareja enfrente una agresión letal. Sus resultados orientan a las autoridades sobre las medidas de protección que deben adoptarse y contribuyen a priorizar la atención de quienes enfrentan mayores niveles de riesgo.

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En Bogotá, esta respuesta se fortalece con estrategias como Alerta Naranja, un mecanismo implementado por la Administración distrital que opera en las Casas de Justicia de la ciudad para priorizar la atención de las mujeres identificadas con mayor nivel de riesgo, agilizar la activación de las rutas de protección y fortalecer la articulación entre las entidades competentes.

En este proceso, la Secretaría Distrital de la Mujer brinda acompañamiento psicosocial y sociojurídico desde el primer momento, orienta a las mujeres sobre sus derechos y articula con las demás entidades las medidas necesarias para su atención y protección.

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Identificar el riesgo es solo el primer paso. La prevención requiere que las señales de peligro se traduzcan en atención, acompañamiento y medidas de protección oportunas. Por eso, Bogotá continúa fortaleciendo la articulación institucional y los servicios especializados para ampliar su capacidad de llegar a las mujeres antes de que las violencias escalen y acompañarlas en el acceso a las rutas de atención y protección.

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