Daniel Briceño volvió a referirse públicamente a las tensiones que han surgido dentro del Centro Democrático por la candidatura vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo y dejó clara su postura frente a las elecciones presidenciales que se celebrarán este fin de semana. Aunque reconoció diferencias de fondo con el exdirector del Dane, insistió en que acompañará en las urnas a Paloma Valencia.

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Las declaraciones del congresista electo se dieron durante una entrevista con Blu Radio, espacio en el que respondió a quienes han especulado sobre una supuesta distancia con la campaña de la senadora. Allí explicó que sus reparos frente a Oviedo vienen desde hace varios meses y que nunca ha escondido sus desacuerdos políticos con algunas de sus posiciones.

De acuerdo con lo dicho en la emisora, uno de los puntos que más debate provocó entre militantes y simpatizantes del partido tuvo que ver con la llegada de Oviedo a la fórmula presidencial. Briceño sostuvo que parte de la base más conservadora de la colectividad no recibió bien esa decisión y que eso terminó impactando el ambiente interno de la campaña.

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El dirigente señaló que existen diferencias claras en asuntos relacionados con educación, familia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, comentó que también le preocupa que sectores políticos cercanos ideológicamente compitan entre sí y terminen restándose apoyo electoral en una contienda tan ajustada.

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Pese a esas críticas, el congresista remarcó que no ha cambiado su posición frente a la candidatura presidencial de Paloma Valencia. Durante la conversación con el medio de comunicación reiteró que su respaldo sigue firme y que mantiene su intención de votar por ella.

“Yo lo dije y lo ratifico. Mi voto este domingo va a ser por Paloma Valencia”, afirmó Briceño en la entrevista con la radio.

En medio de las versiones sobre posibles molestias dentro del Centro Democrático por sus comentarios, el congresista también habló sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe. Según contó, el líder natural del partido ha respetado sus opiniones y nunca le ha pedido guardar silencio frente a las críticas que ha expresado alrededor de algunas decisiones políticas.

“A mí el presidente Uribe siempre me ha respetado en mi criterio”, manifestó durante la conversación.

Las declaraciones de Briceño aparecen en un momento en el que distintos sectores políticos han advertido divisiones dentro de la oposición. Sin embargo, el congresista intentó bajarle tensión a ese panorama y aseguró que, más allá de las diferencias internas, el objetivo principal de su sector sigue siendo impedir que otras corrientes políticas lleguen al poder.

En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente empezó a moverse en redes sociales y que marcó el cierre de su intervención en Blu Radio.

“Nosotros tenemos un único objetivo aquí y es que Iván Cepeda no gane la presidencia”, concluyó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.