‘Beto’ Coral ya está en Colombia y se conoció la primera imagen del activista en medio de su regreso al país, luego de permanecer detenido en Estados Unidos y ser deportado por las autoridades migratorias.

Sigue a PULZO en Discover

La fotografía fue compartida en redes sociales tras su llegada en un vuelo de repatriación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en el que también viajaron otros ciudadanos colombianos retornados desde territorio estadounidense.

El regreso de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como ‘Beto’ Coral, había sido detenido por autoridades de ese país y posteriormente quedó definido su traslado hacia Colombia al conocerse su situación migratoria.

Al regresar al país, el activista dio algunas palabras a los medios de comunicación y se refirió a su situación actual.

Lee También

“He renunciado a cualquier posibilidad de asilo político en los Estados Unidos”, afirmó Coral, quien agregó que en este momento busca “sacar en forma urgente a mi familia de ese país”.

Coral indicó que su caso debe convertirse en un mensaje sobre la defensa de las ideas por vías pacíficas y aseguró que continuará con su actividad pública desde Colombia.

“Esto tiene que ser un mensaje al mundo de que no tenemos que seguir luchando en contra de las tiranías de una forma pacífica”, manifestó.

Beto Coral ya está en Colombia. Aterrizó en Catam, Bogotá, la noche de este 16 de julio tras gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wKKRgShSiM — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

(Vea también: “Le pido que me respete”: le sacaron la piedra a Néstor Morales en fuerte debate por ‘Beto’ Coral)

La Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó que, desde que tuvo conocimiento de su detención, activó los mecanismos de asistencia consular y mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses para acompañar el proceso.

Según informó la entidad diplomática, Coral volvió a Colombia en uno de los vuelos dispuestos por el Gobierno nacional para facilitar el retorno de connacionales deportados.

El caso de ‘Beto’ Coral ha tomado relevancia debido a su actividad pública en redes sociales y sus denuncias políticas. Además, ha resaltado la petición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre su deportación, lo que ha puesto nuevamente el foco en la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia migratoria.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.